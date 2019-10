DIETRO LA MANOVRA Insulti e struzzi nell' Italia del declino | pauperista

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 18 ottobre 2019) 'Repubblica' punta il dito contro i critici 'cialtroni' di Mario Draghi. Ma lana non sembra meno e diversamente criticabile.

Silvio23159007 : RT @Drittorovescio_: 'È una manovra che non ha visione politica, poiché dietro non c'è una reale alleanza politica e questa finanziaria lo… - GianniVezzani1 : RT @Drittorovescio_: 'È una manovra che non ha visione politica, poiché dietro non c'è una reale alleanza politica e questa finanziaria lo… - davilla58 : RT @Drittorovescio_: 'È una manovra che non ha visione politica, poiché dietro non c'è una reale alleanza politica e questa finanziaria lo… -