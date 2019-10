Update in roll out per Galaxy S9 Plus | Mate 20 Lite | Mate 20 e molti altri

The Elder Scrolls Online - ecco le prime informazioni sul DLC Dragonhold e l' Update 24 : Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia nuovi contenuti in arrivo prossimamente all'interno di The Elder Scrolls Online . Il culmine della Stagione del Drago, il primo anno dell'avventura interconnessa di The Elder Scrolls Online , sarà Dragonhold , in uscita quest'anno. Questo DLC introdurrà il Sud di Elsweyr, una nuova zona-storia con tre unici biomi, nuove missione Delve, epici boss, quest, eventi Dragon Hunt e molto altro ...

The Elder Scrolls Online : DLC Scalebreaker e Update 23 in arrivo da domani : In continuazione della Stagione del Drago di The Elder Scrolls Online, il DLC Scalebreaker e l'Update Update 23 saranno pubblicati domani martedì 27 agosto su PlayStation 4 Xbox One. L'Update 23 è un Update gratuito che apporta al gioco una serie di miglioramenti, correzioni e modifiche nel bilanciamento. Scalebreaker è stato precedentemente pubblicato su PC Mac il 12 agosto.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i ...