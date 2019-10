Torino | agenti accusati di tortura Il sindacato | No gogne

Violenze su detenuti a Torino - Salvini : “Solidarietà ad agenti arrestati. Parola di ex carcerati non può valere più di quella dei poliziotti” : “Io non so se sia scattata una qualche epidemia nei tribunali che si fidano della Parola di uno spacciatore piuttosto che di uomini in divisa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita a Terni, commentando la notizia degli agenti di polizia penitenziaria finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di torture e gravi Violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. “Non ci sono prove, c’è solo la ...

Torino - presunte violenze sui detenuti in carcere : arrestati sei agenti accusati di tortura : Le indagini sono partite dopo una segnalazione del garante dei detenuti del Comune di Torino, venuta a conoscenza di un...

Torino - arrestati sei agenti della penitenziaria : avrebbero torturato i detenuti : Gli agenti del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria hanno dovuto arrestare oggi sei propri colleghi accusati di ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il Pm Francesco Saverio Pelosi ha ricostruito episodi di violenza perpetrati tra l'aprile del 2017 e il novembre del 2018. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del garante dei detenuti del Comune di ...

Torino : arrestati sei agenti penitenziari per torture ai detenuti : Sono sei gli agenti penitenziari che oggi, giovedì 17 ottobre, sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso 'ripetuti atti di violenza e tortura' nei confronti dei detenuti. Gli agenti erano in servizio presso il carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. Sarebbero ora ai domiciliari. Gli episodi tra aprile del 2017 e novembre del 2018 Le indagini, condotte dal pubblico ministero Francesco Saverio Pelosi, avrebbero ricostruito una serie di ...

Detenuti torturati in cella : arrestati 6 agenti del carcere di Torino : Francesca Bernasconi Sono accusati del reato di tortura. Le violenze riguarderebbero il periodo da aprile 2017 fino a novembre 2018 Sono accusati di aver torturato alcuni Detenuti. Per questo, sei agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Torino Lorusso e Cutugno, sono stati arrestati. Il provvedimento è il risultato di un'attività di indagine iniziata nel 2018, che ha accertato il verificarsi, all'interno del ...

Torino - violenze choc sui detenuti in carcere : in manette sei agenti di polizia penitenziaria : Sei agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati e sono finiti ai domiciliari per violenze sui detenuti: accade nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dopo una segnalazione del Garante...

Torino - sei agenti penitenziari arrestati per torture sui detenuti : Sei agenti della polizia penitenziaria sono stati arrestati per violenze sui detenuti nel carcere di Torino. È scattata da una segnalazione del Garante delle persone private della...

Sei agenti arrestati per violenza e tortura su detenuti a Torino : Sei agenti di polizia penitenziaria della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno sono stati arrestati questa mattina con l’accusa di tortura. Il reato contestato nei loro confronti è infatti quello previsto dall’articolo 613bis del codice penale.L’indagine è scattata su segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino. I sei agenti coinvolti si trovano ora ai ...

Sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono stati arrestati per atti di violenza sui detenuti : Stamattina sono stati arrestati sei agenti della polizia penitenziaria impiegati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino con l’accusa di aver commesso ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Le accuse riguardano fatti accaduti tra l’aprile

Torino - violenze sui detenuti : sei agenti della Penitenziaria arrestati per tortura : Sono accusati di tortura i sei agenti della Polizia Penitenziaria arrestati per violenze sui detenuti nel carcere di Torino. È scattata da una segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino l’indagine che questa mattina ha portato all’esecuzione delle misure cautelari degli agenti, ora ai domiciliari, in servizio nella la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Il provvedimento riguarda ...

Detenuti torturati in carcere di Torino : arrestati 6 agenti della polizia penitenziaria : È scattata da una segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino l’indagine che ha portato all’arresto di sei agenti della polizia penitenziaria, ora ai domiciliari, in servizio presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Il provvedimento riguarda “plurimi e gravi episodi di violenza”.Continua a leggere

Torino - 1 kg di droga sulla Bmw : magrebino ubriaco attacca agenti : Federico Garau Lo straniero, in preda ai fumi dell'alcol, ha dato in escandescenze durante i controlli, aggredendo gli agenti: all'interno della Bmw oltre un chilo di cannabinoidi Fortemente ostile per la perquisizione a cui lo avevano sottoposto gli agenti della questura di Torino, non ha esitato ad aggredirli. Durante la tarda serata dello scorso lunedì, un 35enne marocchino si trovava posteggiato a bordo di una Bmw lungo corso ...

Bottiglie di urina contro agenti : ultimo spregio al Cpr di Torino : Federico Garau La denuncia del segretario generale provinciale Eugenio Bravo: "Chi distrugge, devasta, incendia o si rivolta deve subire la giusta conseguenza penale come tutti. La corda della pazienza si sta spezzando" Come denunciato dal Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia (Siulp), proseguono le violenze e gli episodi di aggressione ai danni dei rappresentanti delle forze dell'ordine operativi nel Cpr di Torino. Solo ...