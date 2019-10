Milano | traffico internazionale di hashish | fermato gruppo criminale

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019), 17 ott. (Adnkronos) - Sei persone sono indagate aperdi. La Polizia di Stato e i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di- Direzione Distrettuale Antimafia, questa mattina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emes

TrafficoA : Gallarate-Solbiate Arno - Traffico Rallentato A8 Milano-Varese Traffico Rallentato tra Gallarate Nord e Solbiate per veicolo in... - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Sesto San Giovanni-Viale Zara (Km 136,4) e… - CCISS_Ministero : A8 Milano-Varese traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Barriera Di Gallarate Nord (Km 32,3) e A8… -