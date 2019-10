Milan - allarme deficit : Donnarumma e Suso possibili cessioni - i dettagli : CALCIOMERCATO Milan- Leggero allarme in casa rossonera dopo il clamoroso deficit da 146 milioni di euro. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, il club rossonero potrebbe essere costretto a dire addio a Suso e Donnarumma, i quali potrebbero essere sacrificati per risanare l’attuale situazione della società rossonera. Donnarumma potrebbe essere ceduto per una cifra […] L'articolo Milan, allarme deficit: Donnarumma e Suso ...

Piazzale Flaminio - evacuata Banca Popolare Milano per allarme bomba : Roma – Stamattina, intorno alle 9:30, è arrivata una chiamata anonima nella sede della Banca Popolare di Milano che ha affermato di come all’interno dell’edificio di Piazzale Flaminio ci fosse una bomba pronta ad esplodere. Il vicedirettore ha prontamente avvertito le forze dell’ordine. Immediatamente è scattata la procedura di emergenza, con l’intervento degli artificieri, della Polizia di Stato e di alcune ...

Milano - uccide la compagna di 26 anni e tenta il suicidio : l’allarme lanciato dall’ex moglie : Avrebbe ucciso la compagna, poi avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. È quanto successo questa mattina all’alba a Pozzo D’Adda, nell’hinterland milanese, dove una donna di 26 anni è stata trovata morta in casa, presumibilmente soffocata. Con lei il marito, trovato dai soccorritori con un coltello conficcato in petto e subito trasportato all’ospedale di Bergamo. L’ipotesi sulla quale indagano i ...