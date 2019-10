Manovra | Italia Viva | ‘in Parlamento spazi per correzioni e riflessione su quota 100’

Manovra : Faraone - ‘Italia Viva ha impedito aumento tasse su uso contante’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – ‘Abbiamo impedito, quando ci è stato proposto da alcune forze di Governo, l’aumento delle tasse sull’uso del contante, cioè l’Iva misurata in base al fatto se si usasse o meno il contante”. Lo ha detto a Start su Sky TG24, il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone.“Quindi non solo la detrazione sull’uso della carta di credito, ma anche l’aumento ...

Sondaggi elettorali Ixè : Manovra economica promossa da un terzo degli italiani : Sondaggi elettorali Ixè: manovra economica promossa da un terzo degli italiani La manovra economica, su cui è stato trovato martedì sera un accordo “salvo intese” dopo un consiglio dei ministri durato ben sei ore, viene giudicata positivamente dal 32% degli italiani e negativamente dal 50%. Sono questi i dati raccolti dagli ultimi Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 15 ottobre. Nonostante la bocciatura ...

La Manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm - poi M5S rievoca la "manina" : Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano ...

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde nella Manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Italia - il Governo vara la Manovra salvo intese : Italia Governo, Si e' concluso all'alba, dopo oltre 5 ore di riunione, il Consiglio dei Ministri che ha approvato "salvo intese"

Sondaggio Ixè - la Manovra economica non piace agli italiani : il 50 per cento si dichiara contrario : La manovra economica pensata da Pd e Cinque Stelle non piace agli italiani. A darne riscontro il Sondaggio Ixè per Cartabianca: positivi, infatti, solo il 32 per cento della popolazione. La metà dei casi invece si esprime in maniera critica. Più compatta l'opinione sull'inasprimento delle pene per g

Manovra - piano Italia Cashless : multe a chi non accetta bancomat e il tetto al contante torna a 1000 ma in 3 anni : Il tetto al contante cala da 3000 a 2000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1000 euro negli anni successivi. È questa la mediazione che è stata raggiunta nel Cdm sulla Manovra....

La Manovra 2020 contro i furbetti del contante (che in Italia sono tantissimi) : Il Consiglio dei ministri nella notte ha dato il via libera “salvo intese” alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. L’aumento dell’Iva di cui tanto si parlava è stato neutralizzato, le tasse che gravano sui lavoratori verranno tagliate di 3 miliardi di euro nel 2020, mentre viene dato ampio spazio ad alcune voci di spesa sociale come l’ape social, opzione donna e altri sostegni economici alle famiglie ...

Manovra 2020 e pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

Manovra : Misiani - ‘cardini Piano Italia Pd ci sono - passi in direzione giusta’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “La Manovra di bilancio aiuterà l’Italia a ripartire. Nessun aumento dell’Iva, nonostante la clausola di salvaguardia più alta di sempre (23 miliardi nel 2020 e 29 miliardi dal 2021). Meno tasse sui lavoratori per aumentare le buste paga: 3 miliardi in meno nel 2020 e 5 miliardi dal 2021”. Lo scrive il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, su Fb. “Una forte ...

Manovra : PlasticEurope Italia - ‘plastic tax penalizza settore da 40 mld’ : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “Questa misura penalizzerebbe un’intera filiera produttiva che conta in Italia oltre 10mila aziende con 150mila addetti e un fatturato di oltre 40 miliardi di euro”. Il no alla possibile plastic tax inserita nella Manovra arriva da Massimo Covezzi, presidente di PlasticsEurope Italia l’Associazione di Federchimica che raggruppa i produttori di materie plastiche. “La plastica ...

Manovra - Italia Viva contro l'abbassamento del tetto del contante : altro fronte nel governo : Toh, i renziani ne fanno una giusta. Contrari a tutto - ma che ci stanno a fare in questo governo? - ora si schierano anche contro l'abbassamento del tetto del contante a 1.000 euro. Nel giorno della Manovra, insomma, si apre un'altro fronte. Intenzione dei giallorossi è quella di portare la soglia

Per un green new deal all'italiana si parta dalla Manovra : Sono tre le mosse indispensabili per dimostrare che si vuole davvero impostare una manovra economica su basi green che acceleri il passo verso la transizione ecologica, energetica e sociale: spostare la fiscalità sulle fonti fossili, riformare le concessioni sui beni comuni e ambientali, aumentare gli investimenti in economia circolare e fonti rinnovabili.Sono questi i punti su cui deve fondarsi la legge di bilancio 2020 che noi ...

Sondaggi - la settimana della Manovra premia l’opposizione : la Lega guadagna un punto - Fratelli d’Italia mezzo. Pd e M5s in affanno : Nella settimana delle liti in maggioranza sulla manovra finanziaria a riprendere quota è il principale partito d’opposizione. Secondo il Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 è la Lega a registrare l’aumento più sensibile negli ultimi sette giorni, di quasi un punto, raggiungendo e superando di nuovo quota 33 per cento che tradotto è un elettore su 3 tra coloro che già oggi hanno intenzione di presentarsi alle urne con le idee ...