Instagram dà agli utenti maggiore controllo sui dati condivisi dall’app

Instagram annuncia Threads - la nuova app riservata agli amici più intimi : I numerosi utenti di Instagram da oggi hanno a disposizione anche Threads, una nuova app di messaggistica con accesso diretto alla fotocamera, con accesso esclusivo agli amici più stretti. Oltre alle Storie ai messaggi visuali di Direct, Threads costituisce un modo nuovo per scambiarsi messaggi con gli amici più stretti in uno spazio privato dedicato. Chi usa il nuovo strumento può rivolgersi a una ristretta cerchia di contatti che vogliono ...

Dare la caccia agli evasori usando Facebook e Instagram : Social network e banche dati sono due grandi alleati della Guardia di Finanza nella lotta all'evasione: lo spiega il colonnello Luigi Vinciguerra, fra i principali cacciatori di evasori fiscali in Italia, in un'intervista a Repubblica. "I social network rappresentano ormai una maniera di comunicare abituale per chiunque", ha sottolineato, "bene, se ci rendiamo conto - dagli abiti indossati, fotografie di viaggi - che c'è qualcosa che non ...

Bianca Atzei su Instagram la dolce dedica al bassista Ronny Aglietti : La cantante Bianca Atzei, nome d’arte di Veronica Atzei, dopo aver pubblicato diversi singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, è diventata famosa per aver partecipato al Festival di Sanremo 2015 con il brano "Il solo al mondo" e nel 2017, invece con il pezzo "Ora esisti solo tu" ha continuato a godersi il suo successo dopo l’uscita del tormentone estivo "La mia bocca".\\ Bianca, milanese di nascita fidanzata con il giornalista ...

Chiara Ferragni a Positano con Fedez - il dettaglio che non si vede su Instagram : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Chiara Ferragni a Positano con Fedez - il dettaglio che non si vede su Instagram : «Altri l'avrebbero processata» : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Chiara Ferragni risponde agli haters con un post su Instagram : «Ecco di cosa avrebbero bisogno» : Chiara Ferragni risponde agli haters con un post su Instagram. La fashion blogger ha affidato al suo profilo ufficiale la replica alle tante critiche che riceve ogni giorno nei commenti della sua...

Chiara Ferragni - topless su Instagram : mezza nuda - quel dettaglio sul seno... : Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra seminuda. La fashion blogger è in topless, immortalata di schiena e col viso di profilo: come si può notare proprio di fianco al seno si vede un tatuaggio con la scritta "luce". La Ferragni ha commentato lo scatto con par

Chiara Ferragni - topless su Instagram : mezza nuda - quel dettaglio sul seno... : Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra seminuda. La fashion blogger è in topless, immortalata di schiena e col viso di profilo: come si può notare proprio di fianco al seno si vede un tatuaggio con la scritta "luce". La Ferragni ha commentato lo scatto con par

Canalis e la Corvaglia sempre più lontane : Elisabetta si diverte con la Balti su Instagram : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono sempre più lontane, mentre la modella sarda si diverte su Instagram con Bianca Balti. Inseparabili sin dai tempi di Striscia la Notizia, secondo alcune indiscrezioni le due ex veline avrebbero litigato. Una discussione, avvenuta qualche mese fa, che le avrebbe portate ad allontanarsi irrimediabilmente. Un’amicizia, quella fra Elisabetta e Maddalena, che dura da tantissimi anni e che aveva ...

Novara - diretta su Instagram dopo aver ucciso il rivale in amore : “Lui ha sbagliato tutto” : Non solo ha confessato su Facebook l'omicidio di un suo coetaneo e rivale in amore, ma ha anche registrato una diretta su Instagram poco dopo aver compiuto quel gesto. Si aggrava la posizione di Alberto Pastore, che la scorsa notte ha ucciso a coltellate il 23enne Yoan Leonardi all'esterno della discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, a Novara.\\ "Eh ragazzi, come ben sapete io ho fatto una cazzata e adesso sto pensando a come suicidarmi perché non ...