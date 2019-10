Inps:in 8 mesi +347.651 contratti fissi

Nei primi 8del 2019, la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni, meno cessazioni) risulta pari a 347.651, +162% rispetto allo stesso periodo 2018. E' il dato dall'Osservatoriosul precariato. Ad agosto è negativa sia la variazione netta per i rapporti di lavoro in generale (-164.530) sia quella per i rapporti(-7.199) in linea col 2018. Nei primi 8le assunzioni totali nel privato sono state 4.904.554,contro 4.062.195 cessazioni (+842.359 posti).(Di giovedì 17 ottobre 2019)