Il dramma di Davide | papà allontanato dalla figlia sulla base di false accuse

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Elena Barlozzari Costanza Tosi A Torino il caso dell'allontanamento di una bimba di poco più di due anni, disposto dai servizi sociali del Comune di Torinodiche il padre della piccola definisce "bugie". 

__Davide : Dramma a Bologna, donna di 35 anni accosta in strada e si suicida dandosi fuoco in auto - davide_dalmonte : RT @P_M_1960: In questo articolo viene spiegato il dramma del popolo kurdo tradito dagli usa..un popolo usato per sconfiggere l'isis..un po… -