Ferrara | la giunta leghista si aumenta lo stipendio

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Auna delle prime iniziative delladi centrodestra guidata dalAlan Fabbri è stata quella dire lodi sindaco e assessori. Si tratta di "un adeguamento", come ha detto lo stesso primo cittadino al FattoQuotidiano.it, ossia gli stipendi sono stati riportati all'ammonire previsto dal Testo unico degli enti locali. Questa azione è stata resa necessaria dal fatto che la precedentea guida PD si era auto-decurtata lodel 10% e l'ex presidente del Consiglio comunale, pressato dal M5S che pretendeva un gesto simbolico, se lo era abbassato addirittura del 15%.L'attuale presidente del Consiglio comunale, invece, ilLorenzo Poltronieri, non guadagnerà più 2.720 euro come il suo predecessore, ma ne prenderà 3.217 euro, come avveniva fino a due legislature prima. Il sindaco non prenderà 5.900 euro del precedente primo cittadino ...

