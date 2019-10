Elena Santarelli nel suo libro racconta la lotta al tumore che ha dovuto affrontare il

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La modella – showgirlha avuto sempre tanta forza, da quando hala malattia di suo figlio, nel“Mamma Lo Sa”, in uscita il prossimo 22 ottobre,la suae la convivenza con ilal cervello, sconfitto, del figlio. Una botta di speranza a tanti genitori e tante famiglie è quello che la showgirl spera di dare con il, «scritto con il cuore e con le lacrime», come lei stessa dice in un video pubblicato sul suo profilo “Instagram”. Proprio in questo post, ancora una volta, lalascia cadere ogni velo, ogni filtro, e si mostra in tutta la sua sincerità e vulnerabilità. «È arrivato questo pacco a casa, sono molto emozionata», dice scartando la prima copia che la casa editrice le ha spedito a casa in anteprima. E nel vedere il frutto delle sue fatiche stampato e rilegato, tutte le emozioni riaffiorano in superficie ...

