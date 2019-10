Brexit | Coldiretti | “Non sia l’agricoltura a pagare il conto”

Brexit - Coldiretti : col rischio “no deal” è corsa al Made in Italy : “Con il rischio del no deal vola il Made in Italy in Gran Bretagna dove le esportazioni italiane fanno registrare un balzo record dell’8,9%“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero nei primi sette mesi del 2019. “La corsa agli acquisti è spinta dal fatto che a pesare sui rapporti commerciali in caso di No Deal è soprattutto – sottolinea la Coldiretti – il ...