Andrei morto a 27 anni | aveva un tumore al cervello | ma per i medici era malato di mente

Fonte : fanpage

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La triste storia diTatar,a soli 27nel reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste a causa del male che in Romania non glino diagnosticato. Il suo calvario era iniziato quando ha cominciato a manifestare "crisi nervose", che nel suo Paeseno portato ia ricoveralo in un'unità di sanità mentale...

DavideCrusader : @MercuriRibelle @matteosalvinimi Chiunque venga messo su quella poltrona con gli statuti attuali è destinato al fal… - vife1958 : @CesareOrtis Visto che e morto nel 2006 il giudizio,del tutto sbagliato,non può che essere riferito alla situazione… - BillisCia : @CesareSacchetti Da questo inutile presuntuoso e illuso non ci andrei nemmeno da morto. MI FANNO LETTERALMENTE SCHIFO. -