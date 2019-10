Tenta una rapina con lo spray urticante | fermato minorenne

Bari - Agrilevante : FederUnacoma conTenta dei dati del made in Italy : Si è svolta a Bari, dal 10 al 13 ottobre, la sesta edizione di Agrilevante, un appuntamento che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti in materia di tecnologie destinate al settore dell'agricoltura. Nella fiera è intervenuto anche Alessandro Malavolti, il numero uno della FederUnacoma, e il suo intervento è stato molto apprezzato dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Agrilevante è un appuntamento importante che si ...

Foggia - commando armato Tenta rapina a filiale : ferita una vigilante : tentata rapina a Orta Nova (Fg). Un commando di quattro banditi incappucciati e armati con fucili a canne mozze ha tentato di rapinare questa mattina i vigilanti che stavano consegnando denaro nella filiale Unicredit nel paese in provincia di Foggia. I vigilanti erano da poco scesi dal furgone portavalori dell'Ivri e stavano entrando nella banca quando uno dei malviventi ha tentato di tenere aperta la porta d'ingresso dell'istituto di credito ...

Brexit - qualcuno sta Tentando di costringere Johnson a chiedere una proroga : Forse il 19 ottobre sapremo come Boris Johnson riuscirà a rispettare la recente legge Benn, che gli impone di chiedere all’Unione europea un rinvio della Brexit – se non riuscirà a stringere un accordo entro quella data -, e a fare contemporaneamente quanto sta promettendo da settimane ai suoi sostenitori, cioè uscire dall’Unione europea il 31 ottobre con o senza accordi. Le cose si sono complicate negli ultimi giorni perché ...

“Non c’è alcuna emergenza climatica” - la petizione degli scienziati “Anti-Gretini” arriva al Senato ma gli ambientalisti Tentano di censurarli : Il prossimo 18 settembre, a Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, sarà presentata una petizione sul clima da parte di 145 scienziati italiani che non credono all’idea di un’imminente catastrofe climatica. Oltre a Gasparri, interverranno l’onorevole leghista Vito Comencini e il presidente dell’Astri Sergio Bartalucci (Associazione di scienziati e tecnologi per la ricerca italiana). Del comitato promotore ...

Siria - viaggio tra i curdi abbandonati dagli Usa : “Da Trump una pugnalata alle spalle - Isis non è sconfitto”. In due mesi aumentati gli atTentati : “Abbiamo 12mila miliziani dell’Isis nelle nostre carceri. Ma questo non è un affare che riguarda solo gli Stati Uniti. L’America è parte della coalizione internazionale ed è il Paese che si è preso il maggior numero di responsabilità”. Quando pronuncia queste parole ai microfoni de Ilfattoquotidiano.it, Mustafa Bali, portavoce delle milizie che hanno liberato il nord della Siria dai terroristi dello Stato Islamico, non sa che a Washington ...

Una scrofa ha ucciso un uomo : l'inutile Tentativo umano di ammansire gli animali : Buonasera, sono la scrofa assassina. Col mio corpo enorme ho assalito un uomo e suo figlio piccolo, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. Inutilmente definirete insensata la mia azione, poiché la violenza degli animali non è riconducibile a nessun senso lontanamente umano; ci collochia

Tenta di salvare un bambino da una scrofa - 50enne muore : L’animale, di grosse dimensioni, ha aggredito l’uomo nel pomeriggio di domenica nei pressi dell’abitazione di alcuni parenti. La vittima aveva preso in braccio il bimbo, di due anni, figlio di un amico, per mostrargli i maiali, ma è scivolato nel fango. Grave il piccolo

Anwar Haddouchi - faccia a faccia in un carcere siriano col “Boia di Raqqa” sospettato di oltre 100 decapitazioni e di aver finanziato gli atTentati di Parigi e Bruxelles : “Voglio avere una vita normale in Belgio” : La faccia pulita, con capelli e barba rasati di fresco. Sorride, così notiamo che gli manca un incisivo. Siamo seduti a un metro da lui, nella base delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) di Rmelan, nella regione a maggioranza curda del Rojava, nord-est della Siria. Quello che ci troviamo davanti, però, non è un prigioniero qualunque, non è un semplice “cittadino” dell’ormai defunto Califfato. Il suo vero nome è Anwar Haddouchi, ma durante la ...

Consip - Lotti dopo il rinvio a giudizio : “Non provo rabbia o rancore - ma ho Tentato di fermare uno tsunami con l’ombrello” : Luca Lotti assicura di non provare rabbia, l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, ipotizza di aver pestato i piedi a qualcuno e si dice “sconcertato“, mentre il maggiore Gianpaolo Scafarto è “contentissimo”. Sono le reazioni ai rinvii a giudizio sul caso Consip: a processo vanno l’ex ministro e attuale deputato del Pd, l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, Del Sette, il generale ...

Consip : Lotti - ‘mio nome in 2600 articoli - ho Tentato fermare tsunami con ombrello’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “La mattina del 23 dicembre 2016 – ho letto la prima pagina del Fatto Quotidiano: il titolo d’apertura era ‘Indagato Lotti’. è così che ho scoperto di essere indagato, leggendo un giornale”. Lo scrive Luca Lottu Fb. “Non ho mai ricevuto l’avviso di garanzia, perché chiesi immediatamente di essere ascoltato dagli inquirenti. Da quella mattina sono passati oltre ...

Antimafia - la relazione sull’agguato ad Antoci : “AtTentato mafioso ipotesi meno probabile”. Fava : “Plausibile fosse una dimostrazione” : Un gioco di specchi, con ricostruzioni piene di punti oscuri, testimonianze non combaciano, buchi neri e troppi interrogativi senza risposta. È una storia ancora tutta da scrivere quella dell’attentato a Giuseppe Antoci, l’allora presidente del Parco dei Nebrodi, vittima di un agguato la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2016. Una vicenda rimasta oscura per la magistrura, che ha archiviato le indagini, e che è diventata oggetto di ...

Roma - Tenta di stuprare una donna in chiesa : arrestato un 34enne : E' successo a Guidonia. La vittima si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore riuscendo a scappare

Modena - Tentava di adescare una 14enne sullo scuolabus : a processo 35enne : Lavinia Greci È accaduto nel Modenese, dove l'uomo ha tentato di avvicinare un'adolescente che, spaventata, ha confidato tutto ai genitori. Sarà giudicato per il reato di adescamento di minori Avrebbe cercato di fermarla, più volte, con frasi dirette ed esplicite, per tentaredi avere approcci fisici più diretti con lei, con il fine di avere rapporti sessuali. Solo che lei era una studentessa minorenne, mentre lui, un uomo di 35 anni, ...

Una Vita Trame dal 22 al 29 settembre 2019 : Samuel in rovina - un atTentato distrugge le Gallerie Alday : Le Trame della soap spagnola per la quarts settimana del mese di settembre rivelano che Samuel perderà tutto dopo l'attentato alle sue Gallerie. Lucia si offre di dargli una mano mentre Liberto deve essere operato.