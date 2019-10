“Non faccio sesso da 10 anni” La showgirl lo confessa in diretta E Barbara D’Urso

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Sono casta da dieci anni per scelta. Ad un certo punto della mia vita, dopo alcuni momenti dolorosi della mia vita, ho sublimato il concetto d’amore”. Nella puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda martedì 15 ottobre si è parlato di un tema che ultimamente sta diventando una specie di moda tra i vip: la castità. Ce ne sono di davvero curiose, in senso buono. Una delle ultime news riguarda Brad Pitt, uno degli uomini più belli, e desiderati del globo: dopo il pesante divorzio da Angelina Jolie, ha fatto voto di castità per un anno. Una scelta di purezza a tempo determinato, diciamo. Fa parte del suo programma di disintossicazione, dai liquori, dall’emotività aggressiva, dallo stress. Ora si alza presto, medita, fa lunghe passeggiate e non fa. Stessa cosa per Andrea Preti, che dopo l’addio di Claudia Gerini ha scelto un periodo di castità. ( ...

