Motomondiale | GP Giappone 2019 | programma fine settimana | orari tv | palinsesto SKY e TV8

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il circus delcontinua la trasferta asiatica ed è ormai entrato nellastra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo. A dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove questoè inil GP del. In MotoGP i giochi sono matematicamente chiusi lo scorso round a Buriram, quando Marc Marquez ha vinto in volata su Fabio Quartararo sigillando in tal modo l’ottavo titolo iridato. L’iberico resta in chiaro favorito anche su suolose, dove nelle ultime tre stagioni è sempre uscita una feroce battaglia a due con Andrea Dovizioso. Il ducatista cercherà quindi di rialzare la testa, consapevole di avere una buona occasione per allungare definitivamente sui rivali e impedire qualsiasi tipo di rincorsa al suo secondo posto. Le Yamaha, in particolar modo con il transalpino sopracitato e ...

