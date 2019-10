Manovra | Speranza | ‘fatto lavoro straordinario’

Manovra : Speranza - ‘su uso contante mediazione che può funzionare’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sul contante abbiamo trovato ieri un punto di mediazione che a me sembra saggio e che può funzionare. Proviamo a puntare sulla moneta elettronica e a ridurre l’utilizzo del contante , che ha prodotto un aumento dell’evasione. Quindi scende la soglia del contante , per i primi due anni a 2000 euro e per il terzo anno a 1000 euro. è una scelta ufficiale che sta nelle carte che abbiamo ...

Manovra - Speranza annuncia : “Cambia il ticket sanitario - chi ha di più deve pagare di più” : Il ministro della Salute, Roberto Speranza , annuncia novità in tema di sanità: la legge di Bilancio prevede lo stanziamento di due miliardi in più rispetto all'anno precedente, con l'abolizione del super ticket e la rimodulazione del ticket sanitario . Il nuovo meccanismo si baserà su un principio: "Chi ha di più deve pagare di più, chi ha di meno deve pagare di meno".Continua a leggere

Speranza : risorse a sanità in Manovra : 12.52 "Io non dico solo basta ai tagli alla sanità. Io chiedo già dalla prossima Manovra più risorse per la sanità".Così il neoministro della Salute Speranza a Circo Massimo su Rtl. Speranza punta alla "universalità" del Ssn: "Non importa quanti soldi hai, da dove vieni, colore della pelle -spiegadevi comunque avere il diritto universale a essere curato. Altro punto importante è superare le distanze territoriali, le differenze e consentire ...