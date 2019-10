Italia vince 5-0 a Vaduz

Vincenzo Grifo/ Video Liechtenstein-Italia : assist al bacio per Belotti! : Vincenzo Grifo trova continuità con la maglia della Nazionale: l'italo-tedesco ormai fa stabilmente parte della rosa di Roberto Mancini.

L’Italia del Mancio punta a vincere l’Europeo : Comoda manita in Liechtenstein: doppio Belotti, festa per Berna, Romagnoli ed ElSha. Sono tornate le notti magiche. Roberto Mancini è

L'Aquila tra le province più sicure in Italia - il Sindaco : "Città sana - migliorata posizione" : L'Aquila - La provincia aquilana si attesta al 101esimo posto per sicurezza, su una classifica tra le 106 Italiane, dove la più difficile risulta essere Milano, mentre la più “felice”, Oristano. L’indagine è pubblicata stamani dal quotidiano Il Sole 24 Ore che esamina i dettagli della criminalità stilando un ordine per tipi di reati, denunciati ogni 100mila abitanti. L’Aquila sana, dunque. Secondo un crescendo confermato ...

Liechtenstein-Italia - Mancini schietto : “importante continuare a vincere - più vicini alle Nazionali top” : Il commissario tecnico ha parlato a poche ore dal match con il Liechtenstein, soffermandosi poi sul gap con le altre Nazionali Roberto Mancini non vuole che l’Italia abbassi la concentrazione e, a poche ore dal match con il Liechtenstein, il commissario tecnico azzurro torna a parlare per mettere in guardia i propri giocatori. Jennifer Lorenzini/LaPresse Intervistato ai microfoni di Raisport, il ct ha ammesso: “c’è la ...

Italia Under 21 - vittoria contro l’Armenia : decide Scamacca - ma la squadra di Nicolato non convince : vittoria di misura per l’Italia Under 21 in Armenia. La squadra di Paolo Nicolato non ha convinto pienamente, rischiando in parecchie circostanze, soprattutto nel finale con la traversa colpita dagli armeni. decide una rete di Scamacca nel primo tempo con un colpo di testa su assist di Sottil. Tante le occasioni sprecate dagli Azzurrini, specialmente con Cutrone, parecchio impreciso sotto porta e in zona decisiva. E’ mancata un ...

New York - Daria Biancardi vince il Festival della Musica Italiana : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – E’ Daria Biancardi la vincitrice della XII edizione di New York Canta ‘ Festival della Musica Italiana a New York che si è svolto al Master Theatre di Brooklyn. Con il singolo ‘Come una danza” – scritto da Cassandra Raffaele – Daria è salita sul palco e incantato pubblico e giuria di esperti. Alle 2 di notte, ora Italiana, Daria ritira il premio e vede, finalmente, ...

LIVE Armenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurrini obbligati a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca di Irlanda-Italia Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Armenia-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2021 di Under21. Al FFA Academy Stadium di Yerevan, gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono chiamati alla vittoria per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone. Nello scontro diretto di Dublino la nostra Nazionale non è andata oltre lo ...

Vincenzo Nibali verso il 2020 : il possibile avvicinamento dello Squalo a Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali : Vincenzo Nibali ha chiuso la sua stagione con un Giro di Lombardia deludente, ma va ricordato come il siciliano non avesse la forma migliore. L’affetto per lo Squalo dei tifosi italiani non manca mai e ciò è stato dimostrato anche in quel di Trento, al termine del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Dalle colonne del quotidiano si è evince che si è parlato soprattutto del Giro d’Italia e delle emozioni che ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Schio vince per l’undicesima volta. Battuta in finale Ragusa per 61-54 : Il Famila Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa e si aggiudica la sua 11ma Supercoppa Italiana di Basket femminile. Il sodalizio vicentino ha dominato il match dall’inizio alla fine, trascinato da Jilian Harmon, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Ragusa, invece, paga un inizio lento che ha condizionato tutta la partita. Schio parte subito forte con tre canestri a testa di Jasmine Keys e Jillian Harmon nei minuti iniziali che permettono di ...

Golf – Bernd Wiesberger vince il 76° Open d’Italia! Laporta chiude 7° : è il migliore degli Italiani : Bernd Wiesberger vince il 76° Open d’Italia: il Golfista austriaco trionfa con 268 colpi. Francesco Laporta chiude in 7ª posizione risultando il miglior italiano L’austriaco Bernd Wiesberger ha vinto con 268 (66 70 67 65, -16) colpi il 76° Open d’Italia, quinto evento delle Rolex Series dell’European Tour, disputato sul difficile percorso dell’Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. Hanno offerto un’ottima prova, classificandosi tra i top ...

Red Bull dance your style world final con gli Italiani Filippo Toini e Neji. Vince l’olandese Shinshan : I migliori ballerini e ballerine di Street dance, provenienti da 29 paesi in tutto il mondo in rappresentanza delle principali discipline – Hip Hop, House, Locking, Popping, Waacking e Breaking – si sono sfidati il 12 ottobre a Parigi a La Grande Halle de la Villette in battle 1 vs 1 ad eliminazione diretta, improvvisando sulla base di grandi successi musicali dal rock al funk, la dance, la trap e il pop e hanno acceso di energia il ...

Italiano Rally - Andrea Crugnola vince il 37 Due Valli : Vittoria in casa per il pilota varesino Andrea Crugnola e il suo navigatore Pietro Ometto. L'equipaggio ha vinto il 37 Rally Due Valli a bordo della loro Volkswagen Polo R5, precedendo la Ford Fiesta R5 del duo Campedelli - Canton e la Skoda Fabia R5 di Basso - Granai.Dominio assoluto. Non poteva esserci vittoria migliore per Crugnola, che ha letteralmente dominato questa edizione del Due Valli, il cui risultato contribuisce a rimescolare ancora ...

MadBid truffa o è affidabile : opinioni - trucchi per vincere - commenti sulle aste in Italia - è sicuro? : MadBid è un nuovo sistema di aste online che, già molto diffuso in Inghilterra, sta diventando sempre più famoso anche in Italia. In MadBid l’asta inizia in un orario stabilito nel quale l’oggetto che si decide di mettere all’asta stessa ha un valore iniziale pari a zero euro. Ogni asta dura da 20 secondi a 30 minuti, tempo durante il quale ogni utente dovrà acquistare puntate equivalenti ad un valore compreso da 0,75 euro a 1, 30 euro. Ognuna ...