Chef Rubio | sfregio a Matteo Salvini dopo il malore | Dato che fai le foto pure

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta che fa una figuraccia arriva qualcosa : proiettili in busta - coliche… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...

Rita Dalla Chiesa : “Chef Rubio e Saviano fanno parte di un circolo di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso” : Dopo che gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, Chef Rubio ha detto la sua, suscitando una serie di reazioni. Tra queste, anche quella di Rita Dalla Chiesa che durante un’intervista a La Verità ha ribadito il suo pensiero, definendo Chef Rubio e Saviano “le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto”. “Come quelle buttate sulla ...

Chef Rubio contro Giletti. Ma il web lo massacra : A margine della drammatica sparatoria di Trieste, segnata dalla morte di due agenti di polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi, mentre erano in servizio in Questura, dagli spari del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran- Chef Rubio aveva contestato con durezza l'"impreparazione" con la quale, in generale, opererebbe - a suo dire- la polizia: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima ...

Chef Rubio attacca Massimo Giletti/ 'Eh mo se chiamano lapsus...' - è bufera! : Chef Rubio attacca Massimo Giletti, accuse per il conduttore di Non è l'Arena per la frase 'Sono anni che non eleggiamo il Presidente del Consiglio'.

Strage Orta Nova - Chef Rubio attacca i politici e critica il sistema carcerario : chef Rubio ha twittato sulla tragedia di Foggia, scatenando ancora una volta molte critiche. Il web si è diviso tra sostenitori del suo pensiero e detrattori. Il conduttore televisivo ha affermato via social che questi avvenimenti tragici sono il risultato di "uno Stato assente". chef Rubio scatena ancora polemiche Questa mattina, 12 ottobre, chef Rubio ha voluto dire la sua in merito ala Strage di Orta Nova (Foggia), dove nella notte scorsa un ...

Agente uccide moglie e figlie e si suicida. Chef Rubio scatena la polemica : critiche feroci : Ancora polemiche per Chef Rubio, che questa mattina ha twittato sulla tragedia di Foggia dove un uomo, una guardia penitenziaria, ha ucciso moglie e due figlie per poi suicidarsi. “Vergogna politici”, scrive lo Chef e conduttore, parlando di “guardie penitenziarie e detenuti” che “sono vittime di un sistema penitenziario da rifondare. Siamo tutti vittime – commenta – di uno ‘Stato’ assente che promette, non mantiene e che lascia morire i suoi ...

Siamo tutti vittime dello Stato - Chef Rubio (ancora) travolto dalle critiche : A far infuriare i follower, un tweet in cui lo chef parla della tragedia avvenuta a Foggia, dove una guardia penitenziaria ha ucciso moglie e figlie per poi togliersi la vita. chef Rubio di nuovo travolto dalle critiche. Dopo aver commentato la morte dei due agenti di polizia a Trieste senza giri di parole, lo chef torna al centro delle polemiche. Questa volta a far infuriare i suoi follower è un tweet in cui parla della tragedia avvenuta ...

Chef Rubio e la tragedia di Foggia - parole fuori luogo : "Tutti vittime dello Stato". Travolto dalle critiche : Ancora polemiche per Chef Rubio, che sabato mattina ha twittato sulla tragedia di Foggia dove un uomo, una guardia penitenziaria, ha ucciso moglie e due figlie per poi suicidarsi. "Vergogna politici", scrive lo Chef e conduttore, parlando di "guardie penitenziarie e detenuti" che "sono vittime di un sistema penitenziario da rifondare".

Tragedia di Foggia - Chef Rubio se la prende con i politici : il tweet diventa un nuovo caso : Il volto noto della tv: "Guardie penitenziarie e detenuti sono vittime di un sistema penitenziario da rifondare". Anche il...

70% italiani pro accoglienza - Chef Rubio : "Salvini e Meloni potete smetterla" : Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, torna a polemizzare con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’ex rugbista ora volto noto dell’arte culinaria in tv scrive su Twitter: "Ooooh! Carissimi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni, potete smettere di fare i finti paranoici, inculcando FakeNewsMedia nella testa del vostro sparuto gruppo di sostenitori. Il vostro fascio razzismo non ha attecchito: ritentate, sarete più fortunati".Rubio si riferisce al ...

Brutte notizie per Chef Rubio. Succede dopo le critiche alla polizia per la morte dei due agenti di Trieste : È assalto mediatico contro Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, in questi ultimi giorni. Il cuoco romano è bersagliato da fuochi incrociati, dopo la strage avvenuta nella questura di Trieste, dove due giovani poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego sono stati uccisi. Rubio infatti ha pensato di dire la sua sui social e la cosa gli si è rivolta contro. Gli agenti di polizia? “impreparati fisicamente e psicologicamente”, i politici? ...

Chef Rubio offende tutti e il suo programma fa flop : ?Un bel tacer non fu mai scritto?. Mai frase fu più adatta per commentare il comportamento di Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, in questi ultimi giorni. Infatti, il cuoco...

Chef Rubio contro tutti : attacca Rita Dalla Chiesa e Massimo Giletti : «Prima mi attacca, poi si lamenta con chi mi difende mettendomi in mezzo quando io a lei non l’ho mai calcolata, e infine si stranisce se la blocco perché stufo di leggere stronzate. La perla? Quel fenomeno del pomata La7tv che mi usa per aprire la puntata fingendo di chiamarmi».-- Il post su Twitter è di Rubio. Lo Chef si riferisce a Rita Dalla Chiesa e a un suo commento arrivato sempre via social sulle esternazioni dopo la sparatoria nella ...