Campidoglio | Roma ricorda 16 ottobre 1943

Campidoglio - chiesto a Roma Multiservizi ripristino servizi e spiegazioni - valuteremo provvedimenti : Roma – A seguito dei gravi disservizi segnalati da Municipi e cittadini, Roma Capitale ha inviato una nota alla società Roma Multiservizi S.p.a. chiedendo interventi urgentissimi al fine di ripristinare la regolarità nell’erogazione dei servizi nei nidi e nelle scuole della città e, inoltre, spiegazioni in merito all’accaduto, che saranno valutate dall’Amministrazione la quale prenderà i provvedimenti conseguenti. Nessuna comunicazione ...

Campidoglio - ribadito in Prefettura impegno a mantenere livelli occupazionali in società partecipate Roma Capitale : Roma – “Le società partecipate di Roma Capitale resteranno pubbliche, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali. Abbiamo ribadito questo assunto oggi in Prefettura, nell’ambito della procedura di conciliazione, alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione per venerdì 25 ottobre. Ai sindacati è stata inoltre assicurata totale condivisione di ogni passaggio che coinvolga i lavoratori, tramite appositi ...

Roma - delibera del Campidoglio : i cinghiali che invadono le strade nella parte Nord della capitale saranno abbattuti : I cinghiali che invadono i parchi e le strade di Roma Nord saranno abbattuti. O, quando possibile, inviati presso allevamenti “a scopo alimentare”. La decisione è stata presa dalla Giunta capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi, che lo scorso 27 settembre ha approvato una delibera sul “controllo numerico” della cosiddetta Sus Scrofa Linnaeus, cui è stato allegato lo schema di un protocollo d’intesa da sottoscrivere con Regione Lazio e ...

Roma - sit-in Lega in Campidoglio. Salvini accolto da M5S con un mojito : «Questo non è il Papeete» : Alla manifestazione di Matteo Salvini, il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi,...

Roma Metropolitane chiude : via alla procedura di liquidazione. Il Campidoglio : “La metro C non è a rischio” : La società Roma metropolitane sarà liquidata. La giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha votato una memoria in cui annuncia di non voler ricapitalizzare la municipalizzata, così già domani mattina l’amministratore unico Marco Santucci porterà i libri in tribunale e darà il via alla procedura di fallimento. L’azienda, che dal 2005 si occupava di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in ...

Rifiuti Roma - si dimette il cda di Ama : «Campidoglio inerte» In tre anni 5 cambi ai vertici : A causare la rottura, il rapporto fiduciario compromesso con il Campidoglio che accusano di «inerzia». Ranieri, consigliere dimissionario: «Il problema dei Rifiuti non si gestisce con l’ideologia ma con azioni concrete»

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre nelle B iblioteche, nei Municipi, nei teatri e al Nuovo Cinema Aquila. Municipio I. Continuano gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela ...

Roma : da palazzo Chigi al Campidoglio - Bugani entra in staff Raggi : Roma, 26 set. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Max Bugani, volto storico del M5S e tra i quattro soci dell'associazione Rousseau -con lui, Davide Casaleggio, Pietro Dettori e Enrica Sabatini- entra a far parte dello staff della sindaca di Roma Virginia Raggi. Si tratta di un nuovo incari

Campidoglio - ecco gli ultimi appuntamenti dell’Estate Romana dal 26 al 30 settembre : Roma – Si conclude il 30 settembre la 42ª edizione dell’Estate Romana che tra concerti, performance, spettacoli teatrali, cinema, esplorazioni, libri, incontri e laboratori, ha animato l’intera città in questi mesi estivi. Dal 26 al 30 settembre, da non perdere gli ultimi eventi in programma in diversi Municipi della Capitale e realizzati grazie al contributo delle realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche ...

Roma - ancora un rimpasto in Campidoglio : Raggi cambia 4 assessori : Ennesimo giro di poltrone in Campidoglio. Virginia Raggi manda a casa quattro assessori e vara un altro rimpasto per puntellare la giunta nell'ultimo anno e mezzo di mandato. La...

Campidoglio - la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 23 al 29 settembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri. Municipio I. Alla Biblioteca Enzo Tortora, in via N. Zabaglia 27b, giovedì 26 alle 17 presentazione del libro di Toni Mavilia Insensato viaggio. Alla Biblioteca Casa ...

Campidoglio - rinnovato Protocollo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per progetti di pubblica utilità dei soggetti in espiazione di pena : Roma – Firmato questa mattina lo schema di Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale, Ministero della Giustizia-DAP, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise “per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale”. La firma del Protocollo permette il rinnovo dell’accordo tra le parti con l’intesa di demandare ...

Campidoglio : strade Roma invase da Ferrari - auto d’epoca sfilano da 20 a 22 settembre : Roma – Sono arrivate a Roma ottantacinque Ferrari d’epoca per la terza edizione della “Cavalcade Classiche”, l’evento internazionale che porta collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle eccellenze italiane. Da oggi fino al 22 settembre protagoniste assolute della manifestazione, che per la prima volta fa tappa nella Capitale, le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale, fra le ...