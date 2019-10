Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Come impatta la legge di bilancio, così com’è stata concepita (deve affrontare il difficile percorso parlamentare dove si preannuncia battaglia su alcuni temi come Quota 100 che impatterebbe anche sull'ammontare della risuzione del cuneo e tetto al contante) Segui su affaritaliani.it

pdnetwork : RT @PuglisiPD: #governogiallorosso contrasta diseguaglianze e sostiene redditi medio-bassi, Lega voleva flat-tax per evasori. #LeggediBilan… - Affaritaliani : Asili, buste paga e superticket: quasi 500 euro in più al mese - PuglisiPD : #governogiallorosso contrasta diseguaglianze e sostiene redditi medio-bassi, Lega voleva flat-tax per evasori.… -