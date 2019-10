Albano e Romina hanno davvero troncato ogni rapporto? Parla la Power

Romina Power : "Nessun litigio con Albano - tutte palle" : Arriva chiara la smentita di Romina Power a proposito del suo rapporto con l'ex marito Albano, del quale soltanto pochi giorni fa Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, a Mattino Cinque diceva che fosse prossimo alla fine.Secondo Il Giornale, infatti, Signoretti alle telecamere di Canale 5 avrebbe raccontato di essere in possesso di un'intervista esclusiva nella quale Romina Power dichiarava di non voler mai più cantare al ...

Romina Power fa un Annuncio Sconvolgente sul Suo Rapporto con Albano! : Romina Power ha concesso una lunga intervista al direttore Riccardo Signoretti dove a parlato anche del suo Rapporto con l’ex marito Albano. Proprio su quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione scioccante. Ecco di cosa si tratta. Romina Power, da sempre molto riservata sulla sua vita privata e sui suoi sentimenti, questa volta ha deciso di concedere una lunga intervista al settimanale Nuovo, dove ha parlato del suo Rapporto con ...

Riccardo Signoretti svela un retroscena sulla Power : 'Albano e Romina mai più insieme' : Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. L'argomento del giorno trattato da Federica Panicucci è stato il rapporto tra personaggi famosi e vip. Per l'occasione in studio la conduttrice ha chiamato un parterre di ospiti molto folto tra giornalisti, paparazzi e volti dello showbiz. Tra questi era presente anche Riccardo Signoretti che ha lanciato in diretta un vero e proprio scoop su Al Bano e Romina Power. Federica ...

“Albano e Romina insieme non li vedrete più” : l’annuncio della Power : Albano e Romina, l’annuncio lanciato in anteprima da Signoretti a Mattino 5 A Mattino 5, Riccardo Signoretti dà un’importante annuncio fatto dalla stessa Romina Power su Albano. In un’intervista sul nuovo numero di Nuovo Tv, la cantante finalmente si svela. Il giornalista fa notare che solitamente l’artista non si lascia mai andare nelle interviste. Secondo […] L'articolo “Albano e Romina insieme non li ...

Albano e Romina in concerto a Sidney - la figlia Romina Jr sostituisce una delle coriste mancanti : Albano e Romina si esibiranno in concerto allo State Theatre di Sidney tra poche ore. Con loro sul palco ci saranno anche i figli Yari Carrisi e Romina Jr costretta a improvvisarsi corista per il forfait di due cantanti... C'è tutta la famiglia Carrisi a Sidney in vista del concerto di Albano e Romina in programma questa sera (7 ottobre) allo State Theatre. La famosa coppia della canzone italiana è volata oltreoceano per tenere un atteso ...

Albano e Romina in gara a Sanremo 2020 : pronte due nuove canzoni : Albano e Romina news: pronti per gareggiare al Festival di Sanremo 2020 La notizia circola da settimane e ora arriva la conferma dai diretti interessati: Albano e Romina sono pronti a tornare in gara al Festival di Sanremo. Carrisi lo ha rivelato al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 5 ottobre, confidando […] L'articolo Albano e Romina in gara a Sanremo 2020: pronte due nuove canzoni proviene da Gossip e Tv.

“Ho pregato per fermare Romina Power”. Dramma Albano : la confessione è un fulmine a ciel sereno : È un’intervista a cuore aperto, quella rilasciata da AlBano Carrisi (Al Bano) al settimanale ”Voi” diretto da Lorella Ridenti, da domani in edicola. Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, ormai cinquantennale e della sua vita privata, in particolare del matrimonio e del divorzio da Romina Power. Non è un mistero che la carriera di AlBano Carrisi sia iniziata con un’altra delle voci più apprezzate del ...

Albano sulla separazione da Romina Power : Speravo tanto che ci ripensasse : Intervistato dal settimanale VOI, Albano ha fatto ampi racconti della sua vita e sul passato tra lavoro e vita privata, ma ha anche parlato del suo futuro e dei suoi sogni nel cassetto. La vita di Albano Carrisi sarebbe degna di un romanzo per quanto è stata piena e talvolta imprevedibile. Il cantante di Cellino San Marco è un esempio di caparbietà e umiltà forse unico nel panorama del mondo dello spettacolo. Intervistato dal settimanale VOI, ...

Guida Tv Sabato 31 agosto : Albano e Romina su Rai 1 - Laura Pausini su Canale 5 : Programmi tv di Sabato 31 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Techetechetè: Albano e Romina ore 22:30 Nel Sole Rai 2 ore 21:05 Bello Perfetto Killer Rai 3 20:30 McFarland, USA Canale 5 ore 21:10 Laura Pausini Circo Massimo Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a Tv Italia 1 ore 21:10 Tarzan La7 ore 21:15 Body of Proof Tv8 ore 21:30 Lady D: le verità Nascoste Nove ore 21:00 Angel Eyes – Occhi d’angelo Sky Sport Serie A ...

Albano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Romina Power e Albano nonni bis - è nata Cassia la secondogenita di Cristel Carrisi : Fiocco rosa in casa Carrisi Luksic. Nelle scorse ore, in una clinica croata, é nata la figlia di Cristel Carrisi e nonna Romina non ha resistito postando la prima foto sui social. Romina Power e Albano Carrisi sono diventati nonni per la seconda volta. A dare l'annuncio ufficiale, dopo i rumors degli ultimi giorni, è stata nonna Romina che ha pubblicato sui social la foto della mano di Cristel che stringe quella della nuova ...