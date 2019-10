Tu menti Sei nervosetto Tra Papeete | alcol | voli di Stato e

Commenti negativi dai social sul falò di confronto tra Serena e Pago : 'Sei pessima' : Il 14 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island dedicata alle coppie vip. A far discutere particolarmente e dividere il web è stato il falò di confronto tra Serena Enardu e Pago. Come se non bastasse sui social ancora una volta è arrivato anche il giudizio di Giovanni Conversano. Come molti sanno Giovanni e Serena si sono conosciuti a Uomini e Donne. Dopo un periodo vissuto a gonfie vele, i due si sono detti addio senza ...

Chiara Ferragni - la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa. Ma i fan s'infuriano : «Ti sei dimenticata...» : Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa. Ma i fan s'infuriano: «Ti sei dimenticata...». L'influencer più famosa del mondo ha postato sul suo...

Bce - sei ex banchieri centrali contro Draghi : “Protegge i Paesi altamente indebitati e priva i giovani di investimenti sicuri che rendano” : Dopo gli attacchi arrivati da banche e assicurazioni tedesche, la politica espansiva della Bce di Mario Draghi finisce anche nel mirino della vecchia guardia dell’Eurotower. “Da ex banchieri centrali e cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione all’attuale modalità di crisi della Bce”, si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della Bce, Juergen Stark. “Il sospetto” è ...

Allagamenti in Spagna - è un’apocalisse : centinaia di nuove evacuazioni dopo la morte di sei persone : centinaia di persone sono state evacuate dal sudest della Spagna, colpito nei giorni recenti da piogge torrenziali che hanno poi cominciato a diminuire dopo aver causato la morte di sei persone. I servizi d’emergenza di Valencia hanno informato che due campeggi in provincia di Alicante sono stati evacuati, uno dei quali ospitava 300 persone. Un’altra zona ad Almoradi è stata evacuata a titolo preventivo, a causa della prossimità del ...

Mahmood canterà al Parlamento Europeo - nuova pioggia di commenti ignoranti : “Sei un finto italiano” : Mahmood canterà al Parlamento Europeo ma non a tutti è gradita la sua presenza come rappresentante dell'Italia a Strasburgo. Il giovane artista milanese è infatti rimasto travolto da una serie di commenti beceri, nei quali veniva definito come un finto italiano. L'entusiasmo di Mahmood, che non sarà intaccato dall'ennesima ondata di ingiusti insulti sul web, non si è ancora placato. Alessandro Mahmoud ne dà l'annuncio ufficiale sui suoi ...

L'oroscopo di domani giovedì 5 settembre - primi sei segni : sentimenti - Toro e Leone al top : L'oroscopo di domani giovedì 5 settembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a dare soddisfazione a voi lettori, amanti la buona Astrologia. Diciamo subito che le analisi astrologiche di oggi saranno applicate ai singoli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra 'lente astrale' i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire come ...

Attacco in Francia - aleggia l’ombra del terrorismo : accoltellamenti a Lione con almeno un morto e sei feriti [LIVE] : Una persona è stata uccisa a coltellate e almeno altre sei sono rimaste ferite Villeurbanne, vicino Lione, nei pressi della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay. In base alla ricostruzione fatta dai media francesi, gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia. Uno dei due aggressori è originario dell’Afghanistan. Secondo alcuni media almeno uno dei feriti è in gravi condizioni e la ...

laVerdi a MI.TO. 2019 : sei appuntamenti tra Milano e Torino : Anche nel 2019 laVerdi partecipa a MITO SettembreMusica, il festival che si svolge dal 3 al 19 settembre tra Milano