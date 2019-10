Sicilia | Settimana Protezione civile | incontri in prefettura Palermo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019), 15 ott. (Adnkronos) – Proseguono, a, le iniziative per la ‘Nazionale della’ (13-20 ottobre), promossa dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento nazionale diper sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della, sulla riduzione dei rischi e sulla conoscenza delle diverse articolazioni del Servizio nazionale di. Numerose le iniziative promosse dalladid’intesa con il Dipartimento regionale dellae l’Ufficio scolastico regionale. Ladiaprirà i lavori alle 8.30 con la convocazione del tavolo prefettizio del coordinamento del soccorso CCS attraverso il quale il prefetto svolge il coordinamento ed il raccordo per coniugare le esigenze dei territori con gli aspetti operativi della ...

Ossmeteobargone : RT @clientiANAS: Viaggiamo insieme a voi dal 1928 e continuiamo a farlo anche oggi #14ottobre – il Servizio Clienti di #Anas vi augura un b… - Vetriol0 : @Longobardo9 @GiorgiaMeloni Secondo me cominciamo dall’ALTO ADIGE a scendere. Una settimana in sicilia, tutti kinha… - BeliceIt : In Sicilia l’autunno non arriva: caldo ancora per una settimana – Giornale di Sicilia -