Salvini | subito ruspa a Porta a porta | Ieri ho visto un sondaggio | a quant' è la

Quota 100 - 5 motivi per abolire subito la truffa perfetta del governo Salvini-Di Maio : Non ne ha usufruito quasi nessuno, non è servita a rilanciare l'occupazione, pesa sulle casse dello Stato e la stanno pagando i giovani. Ecco perché i renziani hanno ragione a dire che Quota 100 va cancellata subito, per abbassare il cuneo fiscale e incentivare l'occupazione femminile.Continua a leggere

Sondaggio Ixè - puniti Matteo Salvini e Renzi : Lega sotto al 30% - Italia Viva crolla subito : L'istituto Ixè sembra andare in (relativa) controtendenza rispetto agli altri sondaggi. I numeri, rivelati in anteprima nel corso del programma CartaBianca su Rai 3, posizionano la Lega sotto il 30 per cento. Un risultato amarissimo per il Carroccio, che però non minerebbe il primato rispetto alle a

Matteo Salvini - selfie col figlio del boss della camorra. M5S : «Chiarisca subito» : Ennesima bega per l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo la polemica sull'utilizzo dei voli di Stato, adesso sotto la lente finisce un suo selfie postato su...

Matteo Salvini - il piano per spingere subito il Pd a rompere con il M5s : decisive le regionali : Guadagnare voti restando al governo. Se c' è una cosa per la quale nel Pd farebbero carte false è questa: poter mutuare dall' esperienza di Matteo Salvini, alleato con i 5 Stelle, la crescita dei consensi. Per il leader della Lega 14 mesi con i grillini hanno rappresentato un affare: è riuscito a ca

Francesco Boccia ministro - subito stop all'autonomia. Salvini - disastro : colpo mortale a Lega e Nord : Addio autonomia: Veneto e Lombardia, da questo governo, non l' avranno mai. Gli amministratori spreconi continueranno a dilapidare denari pubblici. I contribuenti del settentrione seguiteranno a foraggiare la Bassa Italia. Ci ha pensato il neo ministro Dem agli Affari Regionali e alle Autonomie, Boc

Alessandra Ghisleri boccia Matteo Salvini : "Quanto potere ha perso - cosa deve spiegare subito" : "Matteo Salvini non è stato capito, sono rimaste rabbia e confusione". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, critica il leader della Lega per le mancate spiegazioni sulla crisi e sulla sua uscita dal governo: "Si è perso un punto di contatto importante" con gli elet

Salvini insiste : elezioni subito : 11.57 "Continua lo squallido mercato delle poltrone targato Pd". Così il leader della Lega Salvini,su Twitter, parlando del tentativo di formazione del nuovo governo Conte appoggiato da M5s e Pd. "Presidente Mattarella, non permetta che la vergogna prosegua, restituisca la parola al Popolo Italiano: elezioni! #elezionisubito", ribadisce Salvini.

Salvini grida al “voto subito” ma è una bufala - lo svela Di Maio : “Mi ha offerto di fare il Premier” : Matteo Salvini c'ha abituato alle bufale, alle fake news ma stavolta ha superato sé stesso. Mentre in piazza e nelle sue dirette Facebook affermava di non essere attaccato alla poltrona e di non aver paura del voto, nei palazzi prometteva accordi e incarichi ai 5 Stelle pur di rimanere al Governo. A svelarlo è lo stesso Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Salvini : "Fate in fretta o andiamo subito al voto!" : A poche ore dalla conferenza stampa di ieri sera al Senato e subito dopo i nuovi screzi tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, il leader della Lega Matteo Salvini ha sentito l'esigenza di tornare anche oggi a rivolgersi in diretta Facebook ai suoi sostenitori e fomentarli in vista di un sempre più probabile ritorno alle urne.Io dico a PD e M5S, che ormai da giorni si stanno trascinando nella contrattazione delle poltrone: se volete, ...

NUOVO GOVERNO O ELEZIONI?/ Ue e Salvini - le ragioni che allontanano il voto subito : NUOVO GOVERNO o elelzioni? Se Salvini vincesse le elezioni farebbe una manovra contro l'Ue. Per questo va evitato il ritorno alle urne per gli italiani.

Salvini : no a giochini palazzo - via maestra elezioni subito : http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/08/201908222252_Salvini-un-governo-Pd-5S-per-consiglio-dei-ministri-a-Bibbiano_20190822_video_17283743.mp4 "Buona sera e buon pomeriggio a chi è qua, a chi è a casa, a chi è in ufficio, a chi è al lavoro. Bella discussione". Per Matteo Salvini, la via maestra fuori dalla crisi di governo sono le elezioni; lo ha detto uscendo dal colloquio con il capo dello Stato al Quirinale. "L'Italia ...

Berlusconi e Meloni : governo a Salvini o elezioni subito : Il centrodestra tifa Matteo Salvini e ripropone l’ipotesi già avanzata prima dell’infausto governo grillino: governo al centrodestra (con Salvini premier)

Capriola di Salvini : “Ascolterò Conte. Ma se non mi convince si voti subito” : Il vicepremier tende la mano al premier ma avvisa: «Non voglio dargli la soddisfazione di far entrare Renzi nel governo». E si dice pronto alla mobilitazione: «Se in Parlamento non avrò i numeri, scenderemo pacificamente in tutte le piazze»