Mentre stende i panni nel suo giardino accade una cosa terribile

Fonte : baritalianews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Una donna di 94 anni, Phyllis Johnson si trovava neldella sua casa a Charleville, nell’outback dello stato del Queensland, in Austarlia e stavando iquando, all’improvviso, è arrivato un canguro che l’ha buttata a terra. La donna ha provato a difendersi con una scopa ma il canguro era molto grosso e le faceva del male colpendola ripetutamente, fino a qundo non è tornato a casa il figlio che, vista la scena ha chiamato i soccorsi. E’ arrivata la polizia che ha spruzzato lo spray urticante ma il canguro sembrava impazzito. Dopo un po’ il canguro si è allontanato per dirigersi, sempre con violenza, verso un altro poliziotto che ha usato anche lui lo spray urticante. Finalmente il canguro si è allontanato ed è stato catturato. Il veterinario che lo ha soccorso ha detto che il canguo era impazzito per i dolori che provava ad una zampa posteriore. La povera ...

