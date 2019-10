Lars Ulrich dei Metallica sul palco con i Mumford & Sons e le novità su James

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019)deiè salito a sorpresa suldeimentre la band si esibiva per l'Austin City Limits Festival nella serata di domenica 13 ottobre. Il frontman Marcus, dopo aver ringraziato il pubblico per la partecipazione, ha annunciato l'ospite speciale: Siete stati meravigliosi, grazie infinite! Vorrei accogliere un nostro amico che proviene da una piccola band di nome. Misteralla batteria. Insieme, infine, hanno suonato il brano The Wolf, un singolo estratto dal disco Wilder Mind (2015) che a quanto pare ha messoa dura prova, non trovandosi a dover coprire il muro sonoro che è tipico dei Four Horsemen. Nelle ultime ore, inoltre, il batterista della band di For Whom The Bell Tolls ha aggiornato i fan sul percorso di disintossicazione intrapreso dal compagnoHetfield, che da circa un mese è ...

