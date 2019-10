Lampedusa | trovato il barcone di migranti naufragato il 7 ottobre | attorno 12 cadaveri

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Illa scorsa settimana vicino aè stato rintracciato dai sommozzatori della Guardia costiera a poche centinaia di metri dal luogo in cui era scoperto.all’imbarcazione, sono stati individuati almeno 12di. All’interno del barchino, scopertoai 60 metri di profondità, anche una donna abbracciata a un neonato. I corpi senza vita saranno recuperati nei prossimi giorni, come apprende l’Adnkronos, e serviranno almeno 3 giorni per le operazioni. È possibile vi siano anche altri corpi nelle vicinanze del. Isono stati individuati da un robot subacqueo della Guardia Costiera che da giorni perlustrava la zona. L'articoloildiil 712, anche una donna abbracciata a un neonato proviene da Il Fatto Quotidiano.

