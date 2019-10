Il campione di basket NBA LeBron James ha criticato il dirigente degli Houston Rockets

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Schio campione per l’undicesima volta. Battuta in finale Ragusa con il risultato di 61-54 : La Familia Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa e si aggiudica la sua 11esima Supercoppa Italiana di Basket femminile. Il sodalizio vicentino ha dominato il match dall’inizio alla fine, trascinato da Jilian Harmon, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Ragusa, invece, paga un inizio lento che le ha condizionato tutta la partita. Schio parte subito forte con tre canestri a testa di Jasmine Keys e Jillian Harmon nei minuti iniziali che le ...

Mondiali basket - la Spagna è campione del mondo : battuta l’Argentina per 95-75. Doppio titolo per il coach Scariolo dopo l’Nba : Una Spagna da oro. La nazionale iberica è di nuovo campionessa mondiale di basket a distanza di 13 anni dall’ultimo titolo. I ragazzi di Sergio Scariolo hanno battuto nella finale di Pechino l’Argentina con un risultato di 95-75. Un successo anche per il coach italiano che in tre mesi è diventato sia campione Nba, come assistente dei raptors, che detentore di un titolo mondiale, appunto, con la Spagna. La #SelFEM ???????? abrió la ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : Gran Bretagna campione continentale - battuta in finale la Spagna. Quinti gli azzurri. : L’ultima giornata degli Europei di Basket in carrozzina ha emesso i verdetti finali, premiando la Gran Bretagna come campionessa continentale. Demolita la Spagna 77-52 nella finalissima, con in palio il successo. Decisivi nell’occasione 19 punti di Bywater che, esattamente come in tutto l’arco della competizione, ha letteralmente trascinato i suoi al successo. Nelle fila degli iberici non bastano le splendide 23 marcature di ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : Serbia campione per la seconda volta consecutiva - Francia gagliarda ma sconfitta in finale : La Serbia torna per il secondo anno consecutivo sul tetto d’Europa, vendicandosi dei Mondiali conclusi senza podio. Dusan Bulut, Dejan Majstorovic (MVP del torneo), Marko Savic e Danilo Mijatovic concludono un percorso vissuto da imbattuti, ma sul filo del brivido, battendo in finale la Francia (Lucas Dussoulier, Dominique Gentil, Charly Pontens, Raphael Wilson) per 21-18. Tre quarti di finale si sono conclusi senza patemi per Serbia, ...