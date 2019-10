Governo | Fico | ‘meglio Lega o Pd? Ora meno tensioni’

Umbria : Fico - ‘risultato non avrà influenza su Governo’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “D’Alema si dimise per le regionali ma io ho sempre pensato che fosse assurdo, cosa può cambiare il risultato di elezioni regionali per il governo? Per me non avrà alcuna influenza”. Lo dice Roberto Fico a proposito delle regionali in Umbria e delle possibili ripercussioni sul governo di una eventuale sconfitta.L'articolo Umbria: Fico, ‘risultato non avrà influenza su governo’ ...

Roberto Fico : il Governo non traballa : "L'Esecutivo traballa? No, non mi pare affatto. Credo anzi stia lavorando per attuare i punti dell'accordo di Governo". A dirlo è Roberto Fico

Il taglio dei parlamentari è legge : l’annuncio di Fico alla Camera e gli abbracci tra i banchi del Governo : Con 553 voti a favore, 14 contrari e due astenuti, il taglio dei parlamentari è legge. L’annuncio è stato dato dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo più di tre ore di discussione in Aula, con le dichiarazioni di voto dei vari gruppi. Dopo l’esito, c’è stato l’abbraccio tra gli esponenti del governo, con Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede che si sono congratulati col presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. ...

Rider - piattaforme contro il Governo : “Con le nuove norme food delivery in difficoltà. No alle tutele dei subordinati anche per gli autonomi” : Il giorno dopo l’annuncio che la maggioranza ha trovato l’accordo su un emendamento al decreto crisi che prevede un doppio binario di tutele per i Rider, le piattaforme del cibo a domicilio annunciano battaglia. Matteo Sarzana, presidente di Assoldelivery e general manager di Deliveroo Italia, parla di “forte preoccupazione” per la strada scelta dal governo e chiede un confronto. “Ancora non c’è nessun ...

Mostra Bud Spencer - Fico : "Nessuno al Governo potrebbe essere come lui" - : "Nessuno può essere il Bud Spencer del governo italiano. Bud Spencer è un personaggio eccezionale. Sono cresciuto con i suoi film". Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda Bud Spencer, scomparso nel 2016, a margine della Mostra dedicata proprio all'attore. "Ringrazio la famiglia e tutti coloro che hanno organizzato questa Mostra. Bud Spencer è uno dei personaggi dell'anima. È stata un'epoca stupenda, fatta di grandi artisti, di grandi ...

Governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la causa non si trova nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...

**Governo : Fico - ‘Parlamento centrale in soluzione crisi’** : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Sono soddisfatto che si sia risolta la crisi di governo nel nostro paese e che il Parlamento ha avuto ed ha un ruolo centrale. Quindi la centralità del Parlamento anche nella soluzione della crisi di governo è stata fondamentale”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Brest per il G7 dei parlamenti. “Quando i Parlamenti lavorano bene e rispondono a ciò che succede ...

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

Governo : colpaccio di Di Maio - Fico piazza 2 fedelissimi Renzi vince - ma Zingaretti ha 4 dei suoi. Ministri : mappa : 4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU. E'... Segui su affaritaliani.it

Governo - Calderoli : “Lo sotterrerò sotto milionate di emendamenti. Controlliamo le commissioni - lo metteremo in difficoltà” : È pronto a sabotare il nascente Governo M5s-Lega. In che modo? “sotterrerò il Governo sotto milionate di emendamenti“. Parola di Roberto Calderoli, ex ministro per le Riforme ex vicepresidente del Senato è pronto a dare battaglia al Governo giallo rosso e, da esperto di regolamenti parlamentari, si dice pronto a disseminare di “trappole” il percorso dell’esecutivo. “La Lega è l’unica forza politica in grado di fare ...

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture

Governo - duello su Viminale e vice : il capo 5Stelle in difficoltà : Il format delle delegazioni che si sono incontrate ieri sera a palazzo Chigi, è un'equazione di primo grado e segna il cambio di schema sul quale dovrebbe essere costruita la maggioranza e...

Governo - vertice M5S con Di Maio - Casaleggio e Fico. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...

Governo - l'asse tra Beppe Grillo e Fico per indebolire Di Maio : ROMA Prima di pranzo la telefonata a Zingaretti. Poi un gelato, e qualche tuffo nel blu delle acque di Palinuro con la fidanzata Virginia. Luigi Di Maio passa la domenica in riflessione. La morsa di...