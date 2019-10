Giappone | il tifone Hagibis sommerge dieci treni super veloci | danni per 300 milioni di

Giappone - sale a 70 il numero delle vittime del tifone Hagibis : 16 i dispersi e oltre 200 i feriti : sale a 70 il numero delle vittime del tifone Hagibis che da sabato notte sta mettendo in ginocchio la zona centro orientale del Giappone . Almeno 16 i dispersi e oltre 200 i feriti secondo l’ultimo bollettino della televisione pubblica Nhk. Numeri però destinati a salire nelle prossime ora come riferiscono le autorità locali. I disagi sul territorio sono tanti: fino a lunedì pomeriggio più di 40mila abitazioni nell’area metropolitana ...

Il Tifone Hagibis si lascia dietro morte e distruzione : almeno 70 morti in Giappone - quasi 150 frane e 50 fiumi esondati : Il Tifone Hagibis ha colpito con violenza il Giappone centro orientale nel corso del fine settimana: si è lascia to dietro una scia di morte e distruzione , provocando almeno 70 vittime. L’ultimo bollettino della televisione pubblica Nhk include almeno 16 dispersi: si tratta di un bilancio destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni, secondo le autorità governative. L’area è paralizzata dopo il verificarsi di almeno 146 frane ...

Il tifone Hagibis ha fatto 47 vittime in Giappone : La situazione a Nagano dopo il passaggio del tifone (foto: JIJI PRESS/JIJI PRESS/AFP via Getty Images) Sabato 12 ottobre il Giappone è stato colpito dal più forte tifone degli ultimi 60 anni della sua storia. L’arrivo della tempesta, che è stata soprannominata Hagibis (“velocità” in filippino) e si è abbattuta con venti fino a 225 km/h, era stato anticipato ma ci sono state comunque vittime e danni. The Japan Times ha scritto che almeno 47 ...