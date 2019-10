Fermate la guerra Mi darete mai la pace e l' infanzia? L' appello di Eva il

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Mila? Mi restituirete la mia?”. Questo è l’della piccola Eva, una bambina di Rovaja, rivolto ai vertici delle potenze mondiali per fermare lanel nord della Siria. “Mi rivolgo all’Unicef, alle Nazioni Unite, a Trump” - dice Eva in un video pubblicato dalla sito curdo Kurdish24.net, nella versione inglese. “Mi chiamo Eva, sono di Rovaja, di Kobane, di Afrin, di Quamishli, di tutto il Kurdistan. Sono una bambina dimenticata. Non ho mai imbracciato un’arma”. “Ho solo un grande cuore rivolto verso tutto il mondo”, spiega la bambina nella clip. “Mila? Mi restituirete la mia? È questo il mio messaggio: per favore,questa”. L’arriva a meno di una settimana dall’inizio ...

