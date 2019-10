Bioedilizia | parla italiano il progetto in canapa e calce più grande del mondo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Negli ultimi anni, il settore dellaguarda con sempre maggiore interesse ai biocompositi in. Questi materiali infatti garantiscono eccezionali prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, regolano l’umidità relativa interna e attenuano gli sbalzi di temperatura. Inoltre semplificano notevolmente il processo costruttivo, limitando i costi e accorciando i tempi. Secondo i test realizzati nel Centro Ricerche ENEA di Brindisi nell’ambito delEFFEDIL, lamineralizzata dallaè traspirante, immarcescente e ignifuga; in caso d’incendio, infatti, rallenta la propagazione delle fiamme. Questi vantaggi pratici ed economici si accompagnano a quelli di carattere ambientale. Laha infatti la capacità di imprigionare CO2, il gas serra responsabile del 63% del riscaldamento globale di origine antropica (dati della Commissione Europea). ...