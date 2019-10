Vaticano | si dimette il comandante della Gendarmeria | ciò che Papa Francesco non ha

Vaticano : si dimette Giani - comandante della Gendarmeria : Il comandante della Corpo della Gendarmeria , Domenico Giani ha rimesso il proprio mandato nelle mani di Papa Francesco. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. "Nell'accogliere le dimissioni, il Santo Padre - si legge - si e' intrattenuto a lungo col comandante Giani e gli ha espresso il proprio apprezzamento per questo gesto, riconoscendo in esso un'espressione di liberta' e di sensibilita' istituzionale, che torna ad ...

Papa Francesco - sconvolgente rivelazione : "Fuori e dentro il Vaticano premono per farlo dimettere" : " Francesco non ci pensa proprio alle dimissioni". È questa la frase che il venezuelano padre Arturo Sosa, il Preposito Generale della Compagnia di Gesù, ha lanciato durante il Meeting di Rimini. Forse una reazione alle continue voci per cui dagli Usa continuano a tramare la caduta di Bergoglio. "Ci

"Vogliono far dimettere Papa Francesco"/ Sosa dal Meeting "trame in e fuori Vaticano " : 'Vogliono fa dimettere Papa Francesco: trame sia dentro che fuori dal Vaticano': Padre Antonio Sosa Abascal dal Meeting di Rimini 2019 lancia l'allarme

Papa Francesco - veleni in Vaticano. «Dagli Usa un complotto per farlo dimettere» : L'estate più calda degli ultimi secoli per via del riscaldamento climatico il Papa l'ha mitigata grazie alla temperatura costante dell'aria condizionata. Francesco è rimasto...