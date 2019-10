Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio almeno due giornalisti uccisi 1 e curdo il secondo straniero altri reporter sono rimasti feriti trucidati civili secondo lei o NG tra questi lati vista delle donne curde every in classe 35 anni e il suo autista ucciso A sangue freddo a colpi di pistola non si placa la furia di erdogan contro il popolo curdo indifferente alla ...

Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul mercato - le Ultime sulle condizioni di Zapata - Sanchez e Chiesa : Juve pronta AL colpo SUL mercato – Seppur in tono minore, si parla sempre di calciomercato. La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto l’assalto già nel mercato di gennaio, nella trattativa potrebbe essere inserito Rabiot che al momento non sembra rientrare nei piani del club bianconero e che ha giocato poco in questa prima parte di stagione. In uscita anche Pjaca, che sta riprendendosi lentamente ...

Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla stazione da Francesco Vitale in studio apriamo con la pagina sportiva valtteri bottas Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone la Diciassettesima prova del mondiale di Formula 1 Suzuka e finlandese ha preceduto Sebastian Vettel Ferrari che era partito dalla pole position è il compagno di squadra Luis Hamilton in quarta posizione poi sans Leclerc che era partito dal secondo le ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Fermato barcone tunisino diretto in Italia : Ultime notizie, Ultim'ora. E' stato Fermato un barcone tunisino con a bordo 110 migranti diretto verso l'Italia: i dettagli, 13 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora - Turchia con l'Isis contro i curdi - 13 ottobre 2019 - : Ultime notizie di oggi, Ultim'ora: Turchia, anche jihadisti schierati con le truppe di Erdogan contro i curdi. Giappone, il tifone Hagibis miete vittime.

Notizie del giorno – Presidente di una squadra aggredito - infortunio Duvan Zapata - le Ultime di calciomercato : Presidente aggredito – E’ ricoverato in gravi condizioni un imprenditore piacentino, Giorgio Corcagnani (67 anni), noto nella zona per essere da anni il Presidente della squadra di calcio del Vigolo. L’uomo, giovedì sera nella sua azienda a Casoni di Gariga (comune di Prodenzano), sarebbe stato aggredito alle spalle e colpito al capo con un bastone di legno, cadendo a terra svenuto. L’aggressore gli avrebbe poi (LA NOTIZIA NEL ...

Ultime Notizie Roma del 12-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nel quarto giorno dell’operazione fonte di pace nel nord-est della Siria proteggono i violenti scontri tra le forze turche i curvie mentre i combattimenti sono avanti senza tregua cresce il numero di Civili in fuga Sono circa 200 mila le persone costrette a scappare dalle zone del Confine turco Siriano intanto La Germania ha annunciato ...