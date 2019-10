Spadafora scrive all' Uefa | Inopportuno giocare la finale di Champions League in

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il ministro dello sport italiano, Vincenzo, ha inviato al presidente dell’Alexander Ceferin una lettera con la quale chiede “se non siamantenere ad Istanbul ladiil 30 maggio 2020”, alla luce “dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda e dell’intervento con il quale l’unione europea condanna l’azione militare della Turchia”. Lo apprende l’ANSA in ambienti governativi.“A seguito -il ministroal presidente dell’nella lettera di cui l’ANSA è in possesso - dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda avvenuti negli ultimi giorni, il Consiglio degli Affari esteri dell’Unione Europea è appena intervenuto ufficialmente ’L’Unione europea condanna l’azione militare della Turchia che mina ...

