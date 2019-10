Sharia-fintech | la ricetta del Bahrein per ottenere un posto al sole

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Panoramica di Manama, capitale del– Foto dell’Economic Developement Board Manama () – Le strade di Manama sono piene di ragazzi: il 25% della popolazione delha meno di 19 anni, il 60% è under 30. Oggi il regno immerso nel Golfo persico conta 1,5 milioni di abitanti, compresi gli 813mila espatriati arrivati da India, Europa e Africa per lavorare. Nel 2030 saranno 2,4 milioni i sudditi della famiglia reale Al Khalifa e più avanti chissà: chi vive tra le 33 idell’arcipelago non vuole fermarsi proprio ora che il piccolo regno è diventato un modello di integrazione nel mondo islamico, con le donne maggioranza tra gli studenti del Politecnico e libertà di culto nel souk della Capitale. A rendere ilun luogo unico nel panorama arabo è stata la reazione a un suo difetto strutturale: con risorse petrolifere limitate rispetto agli ...