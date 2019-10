Nokia 6 1 | Nokia 6 1 Plus | Nokia 7 1 e Nokia 7 Plus | ecco Android 10 beta pronto da

Nokia 8.2 sarà un vero camera-phone - con ottime specifiche e prezzo contenuto : Nuovi interessanti rumor danno il Nokia 8.2 come probabile per fine anno assieme al Nokia 5.2, con ottime specifiche e prezzo ottimo. L'articolo Nokia 8.2 sarà un vero camera-phone, con ottime specifiche e prezzo contenuto proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8.1 è il primo smartphone con Snapdragon 710 ad aggiornarsi ad Android 10 : E' in fase di roll out l'aggiornamento ad Android 10 per Nokia 8.1, diventando così il primo smartphone con Snapdragon 710 a ricevere l'upgrade

Nokia 8.2 potrebbe arrivare a breve - con buone specifiche e un buon prezzo : Nuovi interessanti rumor danno il Nokia 8.2 come probabile per fine anno assieme al Nokia 5.2

Nokia 2720 Flip con WhatsApp è disponibile all'acquisto su Amazon Italia : Nokia 2720 Flip, il nuovo feature phone a conchiglia con WhatsApp presentato a IFA 2019, è finalmente disponibile in Italia, lo potete trovare su Amazon.

Anche Redmi Note 5 Pro - Redmi 4X - Nokia 6.1 e altri ricevono Android 10 con le custom ROM : La crociata della comunità del modding per portare l’ultima versione del robottino verde su tutti i dispositivi possibili e nel minor tempo possibile continua: fra versioni Beta con o senza registrazione come accade per OnePlus, per i dispositivi Huawei e ROM ufficiali o meno, Android 10 si sta espandendo ad un’ottima velocità. La ROM che porta Android 10 non è la stessa per tutti i dispositivi: LineageOS 17 (non ufficiale) fa felici ...

Android 10 (Go Edition) arriverà sugli smartphone entry level di Nokia : HMD Global ha confermato che l'aggiornamento ufficiale ad Android 10 sarà rilasciato per tutti gli smartphone Nokia lanciati lo scorso anno e nel 2019. Ora che Android 10 (Go Edition) è stato annunciato, il produttore è pronto a rassicurare i suoi utenti che l'aggiornamento arriverà su tutti i modelli entry level più recenti, come il […]

Nokia 7.2 sta arrivando in Europa : Dalla Germania arriva la notizia del lancio sul mercato di Nokia 7.2, uno degli smartphone presentati da HMD Global all'inizio di settembre. Ecco tutti i dettagli

In video il primo feature phone Nokia con Android : possibilità concreta? : Avete sempre pensato vi sarebbe piaciuto avere un feature phone Nokia con Android? Un video comparso sulla piattaforma Vimeo, che potrete visualizzare a questo indirizzo, sta per riaccendere le vostre speranze. Si è spesso accostato Google alla gamma dei feature phone, dispositivi essenziali, che ricordano un po' i Nokia dei tempi d'oro. Il device che vedete protagonista del filmato che vi abbiamo sopra allegato dispone di diverse applicazioni ...

Ecco il Nokia feature phone con Android in video : Pare che HMD Global abbia in progetto il lancio di uno smartphone Nokia basato su Android 8.1 per i mercati in via di sviluppo. Eccolo in un video

Servono davvero 5 sensori per fare un'ottima fotocamera? No… e DxOMark boccia Nokia 9 PureView : Dalla redazione di DxOMark arriva l'attesa recensione della fotocamera di Nokia 9 PureView, attuale smartphone di punta dell'offerta di HMD Global

Nokia presenta smartphone - cellulari classici e auricolari a IFA 2019 : HMD Global, azienda a cui fa capo il marchio Nokia, si è presentata a IFA 2019 con cinque i nuovi dispositivi, fra cui smartphone, feature phone (i cellulari “classici”) e auricolari true wireless. Gli smartphone sono due: Nokia 7.2 e Nokia 6.2. Il primo è uno smartphone con sistema operativo Android One (che è garanzia di aggiornamenti nel tempo) basato sul processore Snapdragon 660. Ha in dotazione 6 Gigabyte di memoria e 64 o 128 ...

Nokia si impegna a rilasciare Android 10 nel quarto trimestre per i suoi dispositivi : In occasione dell'IFA 2019, Nokia ha confermato una sequenza temporale per il rilascio di Android 10 in arrivo nel quarto trimestre per una gamma di dispositivi idonei, impegnandosi anche in questa occasione a rendere disponibile nel minor tempo possibile l'ultima versione Android su tutto il portafoglio.

I feature phone Nokia 2720 Flip - 110 - 800 Tough e le cuffie Power annunciati oggi a IFA 2019 : Oltre a Nokia 6.2 e Nokia 7.2, a IFA 2019 sono stati presentati anche i feature phone Nokia 110, 800 Tough e 2720 Flip w lw cuffie TWS Power.

Nokia 6.2 e Nokia 7.2 sono qui con tripla fotocamera e schermo HDR10 : Nel corso di IFA 2019 HMD Global ha presentato i nuovi Nokia 7.2 e Nokia 6.2, con caratteristiche interessanti, anche se i prezzo non sono al top.