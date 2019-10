Migranti | la Ocean Viking sbarcherà a Taranto

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha risposto in serata alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla navee ha indicato quello dicome porto in cui attraccare per far sbarcare i 176soccorsi nelle ultime ore.La nave sta già facendo rotta verso la città pugliese.cerca un porto sicuro per 176 personeLa naveè alla ricerca di un porto sicuro dopo aver tratto in salvo 176 persone in due diverse operazioni al largo della Libia.Dopo aver soccorso un gommone in difficoltà con a bordo 74, ieri mattina la nave di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è stata avvisata dalle autorità libiche della presenza di un'imbarcazione in difficoltà e nel primo pomeriggio di ieri altre 102 persone sono state soccorse e accolte a bordo.Ora, come previsto dalla legge marittima, laha inviato la richiesta ...

repubblica : Migranti, 74 persone su un gommone in difficoltà: salvati dalla Ocean Viking [news aggiornata alle 08:06] - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, ASSEGNATO IL PORTO DI TARANTO ALLA OCEAN VIKING ++ - LegaSalvini : LA OCEAN VIKING SALVA 176 MIGRANTI E CHIEDE UN 'PORTO SICURO' -