Lory Del Santo Vuole una Figlia in Affido!

Fonte : gossipnews.tv

(Di lunedì 14 ottobre 2019)Dela Pomeriggio 5 racconta la sua voglia di diventare nuovamente mamma iniziando le pratiche per avere l’affido di una bambina. Ecco le sue dichiarazioni in diretta da Barbara D’Urso!Delha un grande sogno da realizzare con il suo compagno, quello di avere unain affido. Un sogno che ha deciso di condividere oggi a Pomeriggio 5 davanti all’amica Barbara D’Urso e ai suoi opinionisti che hanno commentato la sua scelta. Come ben sappiamo solo lo scorso anno la showgirl e attrice per la seconda volta ha dovuto affrontare un terribile dramma. La morte di suo figlio Devin che ha deciso di togliersi la vita.aveva fatto discutere con la sua decisione di partecipare al Grande Fratello Vip a pochi mesi della tragedia. Ora la Deltorna a far discutere per il fatto di voler chiedere in affido una bambina a 61 anni. A polemizzare in studio gli ...

pomeriggio5 : La nostra @carmelitadurso vi ama in modo pazzesco come gli ascolti di ieri sera di @LiveNoneladUrso ! ?? Oggi a… - zazoomblog : Pomeriggio 5: Lory Del Santo e Marco Cucolo pronti per una figlia in affido - #Pomeriggio #Santo #Marco #Cucolo - SaCe86 : RT @pomeriggio5: La nostra @carmelitadurso vi ama in modo pazzesco come gli ascolti di ieri sera di @LiveNoneladUrso ! ?? Oggi a #Pomeriggio… -