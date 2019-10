Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Prima della scorsa estate le discussioni erano andate avanti per diverso tempo con il manager ex-Italo, ricco di una dote di svariate decine di milioni di euro

fisco24_info : Le trattative su Gedi, la fame di Flavio Cattaneo per la carta stampata: Prima della scorsa estate le discussioni e… - 24finanza : Le trattative su Gedi, la fame di Flavio Cattaneo per la carta stampata - carlopaolofesta : Le trattative su Gedi, la fame di Flavio Cattaneo per la carta stampata -