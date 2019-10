Juventus | Sabatini | ' Emre Can come valore è superiore a Ramsey e Bentancur'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Da martedì pomeriggio lariprenderà ad allenarsi per preparare la sfida contro il Bologna. Maurizio Sarri, domani, inizierà a ritrovare alcuni dei giocatori che in questi giorni sono stati in nazionale. Tra questi dovrebbero esserci ancheCan e Aaron. Entrambi sabato contro il Bologna non dovrebbero essere titolari. Infatti, il tedesco partirà dalla panchina visto che con ogni probabilità dal primo minuto ci sarà il connazionale Sami Khedira. Mentre il gallese resta in dubbio per la sfida contro i rossoblu viso che non è al top della forma. Proprio diCan e Aaronha parlato a Radio Sportiva Sandro. Il giornalista ha spiegato che secondo lui il tedesco è un giocatore dal grande: "Secondo mesia ache a". Dunque per Sandrole qualità diCan non si discutono....

