Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019)riappare a, main. Neldella serie in onda su Sky, ultimo capitolo della trilogia nata da un’idea di Stefano Accorsi, si rivede Luca Pastore, personaggio che aveva partecipato con un ruolo di primo piano in 1992 e 1993.“Si vive felici lontani dalle procure” dice divertito Dario Scaglia mentre osserva uno scatto di Pastore estratto da una lettera arrivata da Panama.In, mainnelpubblicato su TVBlog.it 14 ottobre 2019 03:44.

SerieTvserie : In 1994 torna Domenico Diele, ma solo in foto. Amara rievocazione nel quarto episodio - MilanistaDOC6 : @stetho83 @LorenzoLiceo E dentro chi? Hai visto il raporto di C&F che da 1994 Milan e in fondo alle squadre top per… - enysness : Sto per recuperare le nuove puntate di 1994 ma ho deciso di aspettare e guardarle a letto perché meritano una posiz… -