Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ildiha già ricevuto l'approvazione di. L'attore, che ha ricoperto il ruolo diArchibald nellaoriginale, non vede l'ora di scopriresarà la nuova versione, volta ad esplorare il rapporto dei giovani con i social media.Gli ideatori Josh Schwartz e Stephanie Savage sono di nuovo al timone del franchise in qualità di produttori esecutivi insieme a Josh Safran (Smash), showrunner, scrittore e produttore deldi, che andrà in onda su HBO Max.ha elogiato i servizi di streaming, sempre più in espansione, che permettono una maggior libertà creativa:La televisione sta cambiando. La chiamano l'età d'oro e la struttura dello streaming è davvero potente. Onestamente credo che lo show era già avanti ai suoi tempi per questo motivo. È arrivato prima di Instagram, proprio quando la camera dei telefonini ...

_diana87 : Il reboot di Gossip Girl come Euphoria, Chace Crawford promuove la serie: rivedremo Nate Archibald? - OptiMagazine : Il reboot di #GossipGirl come #Euphoria, #ChaceCrawford promuove la serie: rivedremo Nate Archibald?… -