Cercasi malati terminali E i Pro Vita contestano la campagna dei Radicali

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Uno spot choc deiche cercano "" come "attori protagonisti" è stato contestato dal fronte pro life. Intanto la maggioranza si muove in direzione di una legge sul "fine-". Il video, che stando a Proe Famiglia è tratto da uno spot dei, si apre con un virgolettato choc: "Cerchiamoper ruolo da attore progatonista, fatevi vivi". Dopo la disposizione della Consulta sul suicidio assistito, i toni si sono accesi.Il fronte pro life contesta la linea di coloro che sono favorevoli alla cosiddetta liberalizzazione delle pratiche eutanasiche. Una breccia legislativa è stata aperta. E i progressisti ritengono che ora il Parlamento possa legiferare in maniera aperturista. Come stabilito da quella che è stata chiamata "piattaforma Cirinnà". Contrari sono invece i cattolici conservatori, che ora attaccano a testa bassa la strategia ...