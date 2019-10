Blitz anti-' ndrangheta nel Catanzarese | 17 arresti

Blitz antimafia - nei guai amministratore giudiziario : “Teneva per sé i soldi sequestrati ai boss : È finito ai domiciliari con le accuse di peculato e antiriciclaggio Maurizio Lipani, considerato uno dei più validi amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati alla mafia. Secondo la procura di Trapani, che ha avviato le indagini, si sarebbe intascato soldi provenienti da due aziende ittiche sequestrate al boss trapanese Mariano Agate, uno dei fedelissimi di Totò Riina, per un valore totale di 355mila euro.Continua a leggere

Blitz antimafia dei carabinieri di Catania - 32 arresti in tutta Italia : Vasta operazione antimafia dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che, su tutto il territorio nazionale, stanno eseguendo 32 arresti

Blitz antidroga nel Nord : 32 arresti : 7.00 Vasta operazione antidroga dei militari della Guardia di Finanza di Brescia, che hanno eseguito 32 arresti tra Brescia, Bergamo, Monza, Reggio Emilia e Bolzano. Le persone tratte in arresto sono in maggioranza albanesi. Il Blitz ha portato al sequestro di circa 157 chilogrammi di stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana provenienti da Albania, Spagna e Olanda. Una volta immesse sul mercato le droghe avrebbero fruttato circa 6 ...

La Storta - tre arresti dopo Blitz antidroga : Roma – Negli ultimi due giorni, i Carabinieri della Stazione La Storta e della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno eseguito diversi blitz antidroga mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona La Storta. Sono tre le persone arrestate, trovate in possesso di marijuana, hashish e del materiale atto al confezionamento delle sostanze. In particolare, uno degli arrestati deteneva sei piante ...

Palermo - Blitz antidroga : tra i corrieri anche un allenatore [NOME e DETTAGLI] : C’era anche un allenatore tra i corrieri reclutati dall’organizzazione dedita al traffico di cocaina dall’Argentina capeggiata da Salvatore Drago Ferrante e sgominata all’alba dalla Polizia nell’ambito del blitz ‘Green finger’ che ha portato all’arresto di 23 persone. A reclutare i corrieri, che avrebbero dovuto fare la spola dal Sudamerica a Palermo, era Tommaso Lo Verso, 41 anni, finito in ...

Palermo - Blitz antidroga : 20 misure : 8.21 Venti misure cautelari della Squadra mobile di Palermo nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e hashish dall'Argentina e dal Marocco. Smantellate due organizzazioni indipendenti ed estranee tra loro, specializzate nel traffico di ingenti carichi di stupefacenti. Fatta luce su rotte, collegamenti e rapporti tra i componenti dei clan. Nel corso delle indagini sono ...

Evasione fiscale e corruzione. Blitz antimafia tra Brescia e la Sicilia : Andrea Pegoraro Le indagini, tuttora in corso, hanno portato all'arresto di 70 persone e al sequestro di circa 35 milioni di euro. Le operazioni malavitose erano condotte dalla Stidda, associazione criminale attiva in varie province Siciliane Una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro. Sono i primi risultati di una maxi operazione che è in corso in varie province d’Italia. Come riporta Brescia Today, la Direzione ...

Blitz anti-bracconaggio in Sila : 3 persone denunciate : Gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore sono entrati in azione alle prime luci dell’alba di ieri nel territorio di San Giovanni in Fiore, intercettando tre persone del luogo che stavano praticando l’esercizio illegale dell’uccellagione finalizzata alla cattura di uccelli selvatici, in particolare cardellini. I poliziotti, dopo aver documentato tutti movimenti delle persone poi ...

Blitz anti bracconaggio in Sila : tre persone denunciate : Gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore sono entrati in azione alle prime luci dell’alba nel territorio di San Giovanni in Fiore, intercettando tre persone del luogo che stavano praticando l’esercizio illegale dell’uccellagione finalizzata alla cattura di uccelli selvatici, in particolare cardellini. I poliziotti, dopo aver documentato tutti movimenti delle persone poi fermate, sono ...

Lecce - Blitz anti mafia all'alba : arrestati 22 esponenti del clan Tornese : Questa mattina 17 settembre, il nucleo Ros dei carabinieri ha eseguito una vasta operazione di polizia in provincia di Lecce. La stessa ha mirato a smantellare un sodalizio criminale affiliato al clan Tornese di Monteroni, gruppo storico della Sacra Corona Unita. L'operazione, denominata "Armonica", ha portato al fermo di 22 persone, tutte accusate, a vario titolo, di estorsione, possesso illecito di armi e spaccio di droga. In azione, oltre ai ...

Juventus - Blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse sono pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Maxi Blitz anti-camorra nel Napoletano : scacco ai signori del racket - sette arresti : È in corso a Marano, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di...

Blitz antiterrorismo in Abruzzo - 10 arrestati. In manette anche un imam che predicava l’islam “puro” salfita : Dieci persone, 8 tunisini e 2 italiani, sono state arrestate nel Teramano per presunta attività terroristica. Nell'ambito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed antiterrorismo dell'Aquila, carabinieri del Ros e i finanzieri del Gico hanno fermato i sospetti, ora indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. Tra loro c'è anche l'imam della moschea Dar Assalam di Martinsicuro ...

Blitz antiterrorismo in Abruzzo - 10 arresti tra cui Imam : Blitz antiterrorismo in Abruzzo, 10 arresti tra cui Imam. Operazione antiterrorismo dei Finanzieri del Gico e dei Carabinieri del Ros dell'Aquila.