Attacco in Siria | convoglio di civili e giornalisti colpito da bombe turche | muoiono

Siria - Palazzo Chigi : “Italia al lavoro per stop armi a Turchia dall’Ue. Contrastare l’Attacco per evitare ulteriori sofferenze ai curdi” : Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita di armi alla Turchia, perché l’attacco militare nel nord della Siria va contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi: “Il Governo è già da ieri al lavoro affinché l’opzione ...

Turchia - uccisi un reporter curdo e uno straniero in un Attacco in Siria. L'Onu : rischio 400.000 sfollati : Nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della Siria, la Turchia afferma di aver conquistato una cittadina considerata crocevia strategico, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti...

Siria sotto Attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Siria : uccisioni - stupri e torture. Su FQMillenniuM in edicola - i racconti da Kobane dei profughi di Afrin vittime dell’Attacco turco : Proprio alla vigilia dell’invasione turca, due giornalisti del mensile FQMillenniuM erano a Kobane, nel Kurdistan Siriano, per documentare l’alleanza fra turchi ed ex combattenti dell’Isis e per raccogliere le testimonianze degli sfollati fuggiti da Afrin, la città annessa dalla Turchia e cinta da un muro voluto da Erdogan. Il loro reportage è pubblicato sul numero del mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato 12 ...

Siria : Pisapia - ‘Ue condanni Attacco - 60 firme eurodeputati’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Alla notizia dell’attacco militare turco contro le Forze Democratiche Siriane nel Rojava abbiamo dato vita al “Gruppo di amicizia curda” all’interno del Parlamento Europeo per contrastare con forza e fermezza un’aggressione che rischia di trasformarsi in un vero massacro di bambini, donne e uomini”. Lo scrive Giuliano Pisapia su Fb. “In poche ore oltre 60 ...

Siria - Pentagono : “Nessun americano ferito nell’Attacco turco. Erdogan sapeva che in quell’area c’erano nostre truppe”. : “Erdogan sapeva che in quell’aera c’erano truppe americane“. È quanto ha fatto sapere Brook Dewalt, un portavoce del Pentagono commentando l’attacco messo a segno dalle forze turche impegnate nell’offensiva contro i curdi nel nord della Siria, che hanno bombardato “per sbaglio” uomini delle forze speciali americane presenti nell’area. Fortunatamente, ha sottolineato ancora il Pentagono, nessun soldato è ...

Demiral e Under - giocatori di Juventus e Roma - appoggiano l'Attacco turco in Siria : l'attacco turco in Siria, iniziato mercoledì 9 ottobre, continua a suscitare polemiche. Stavolta, però, le critiche non investono direttamente Erdogan (presidente turco) ma Demiral e Under, giocatori turchi e rispettivamente difensore della Juventus e centrocampista della Roma. La motivazione? Aver appoggiato, attraverso i loro profili Twitter, l'attacco turco. Il primo a esporsi è stato Demiral, seguito poi da Under Il primo endorsement è ...

Siria : la Turchia prosegue l'Attacco contro i curdi : Dal 10 ottobre è riesplosa la guerra in Siria, anche se gli scontri a fuoco non sono mai cessati. La Turchia di Erdogan, infatti, ha dato il via all'attacco contro i curdi, gruppo etnico che ha combattuto l'ISIS e che risiede nel nord-est della Siria. Una guerra, quella Siriana, iniziata ufficialmente nel marzo del 2011 quando si svolsero le prime manifestazioni pubbliche contro il governo centrale. Era il periodo delle Primavere arabe, in cui ...

Attacco turco in Siria - l’urlo delle organizzazioni umanitarie : “No ad un altro massacro” : E’ netta l’opposizione delle principali organizzazioni umanitarie all'intervento dell’esercito turco sul nord-est della Siria. “Bisogna fermare questa escalation di violenza subito, prima che sia troppo tardi”, è il monito di Save the Children. “E’ fondamentale che le parti coinvolte evitino attacchi indiscriminati contro i civili”, la posizione di Amnesty international. “L’offensiva potrebbe causare fino a 300mila sfollati”, avverte ...

Siria - prosegue l’Attacco turco. Avanzata verso Nord : «118 obiettivi colpiti» : Polemica per un tweet di Trump: «Il ritiro delle truppe americane? I curdi non ci aiutarono nella Seconda guerra mondiale». Oggi Consiglio di sicurezza dell’Onu