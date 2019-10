Addio all’Alto Adige | “ci sentiamo sudtirolesi” dicono Come buttare all’aria storia e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il disegno di legge n.30/19-XVI circa le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, decidendo così di cancellare l’espressione “Alto” e l’aggettivo “altoatesino”, sostituendole con “Provincia di Bolzano“. Nella versione tedesca del testo, però, resta l’espressione “Suedtirol“. Un cambiamento linguistico che ha un po’ il sapore del voler rinnegare delle radici italiani indiscutibili, entrando addirittura in conflitto con due articoli della Costituzione italiana. Nell’articolo 116, infatti, si fa l’elenco delle regioni italiane a statuto speciale, parlando senza equivoci di Trentino-Alto/SudTirol, definizione poi ripetuta nell’articolo 131, quello in cui compare l’elenco ...