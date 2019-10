Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) “Si deve andare verso una direzione di maggiore competitività. Se dobbiamo stimolarla è assurdo pensare a unadove chi partecipa non sono squadre che meritano di andare per quello che è stato il valore del campionato, ma addirittura squadre invitate. Così si farebbe più un calcio per pochi, si andrebbe a discapito del merito”. Sono le dichiarazioni di Urbanodel, intervistato da Massimo Gramellini. “Se un’Atalanta arriva terza è giusto che vada in Champions, non che vada una squadra per diritto. E non è pensabile giocare il campionato di martedi e mercoledì per giocare lala domenica”, ha spiegato il patron granata. “Lache propongo? Una suddivisione dei ricavi televisivi più equilibrata. E poi il vero tema è cercare di aumentare i ricavi, per poter competere con campionati come la ...

CalcioWeb : SuperChampions, la ricetta del presidente del Torino #Cairo -