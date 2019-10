Martina Colombari cambia look | addio ai capelli biondi I fan e non solo apprezzano

Nuovo (sexy) look per Martina Colombari : le foto sui social fanno impazzire i fan : L'ex Miss Italia, oggi splendida 44enne, si mostra in un'inedita versione "brunette" che ha fatto impazzire i fan su...

Super woman! Martina Colombari in bikini a 44 anni è uno schianto : Se dovessimo proprio scegliere una ex Miss Italia “indimenticabile”, che nonostante gli anni passino è sempre al top allora quella non può che essere Martina Colombari. Non che le altre siano da meno, sia chiaro, ma la Colombari è ricordata praticamente all’unanimità come una delle più belle reginette di bellezza di sempre. Sarà per lo sguardo dolce ed eternamente giovane, per il look naturale da “ragazza della porta accanto” e per i modi ...